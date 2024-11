"Nu am fost deloc calm" Răzvan Lucescu a reacţionat după prima victorie a lui PAOK în grupa Europa League! - Antena Sport

Răzvan Lucescu a declarat, după RFS – PAOK 0-2, că jucătorii săi trebuie să continue pe aceeaşi linie. Antrenorul român al lui PAOK a explicat de ce nu a fost deloc liniştit pe bancă, în ciuda faptului că echipa lui a deschis scorul rapid, în minutul 2, prin Despodov. Fedor Chalov a marcat golul doi al lui PAOK în minutul 59.

Pentru echipa lui Răzvan Lucescu urmează meciul de acasă cu Kallithea, care va fi duminică, de la ora 19:00, în direct în AntenaPLAY. Superliga Greciei se vede exclusiv în AntenaPLAY.

„Nu am vrut să-mi las jucătorii să se relaxeze” Reacţia lui Răzvan Lucescu, după RFS – PAOK 0-2

„Nu am fost deloc calm, trebuia să continuăm la fel (n.r: după golul marcat în minutul 2 de PAOK). Nu am vrut să complic lucrurile împotriva acestei echipe, nu am vrut să-mi las jucătorii să se relaxeze.

Jucăm într-o competiţie în care chiar și o greșeală în minutul 90+5 te poate costa. Am vrut să înscriem un alt gol, dar pe de altă parte știam cât de important este să nu primim un gol.

Riga a obținut puncte pe acest stadion cu Galatasaray și Anderlecht și a pierdut la limită în deplasare (n.r.: cu Eintracht Frankfurt, cu 1-0).