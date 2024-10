Gigi Becali a făcut show cu jucătorii de la FCSB pe avion, în drum spre Salonic: "Crezi că am nevoie de floricele?" - Antena Sport

Gigi Becali a purtat discuţii cu jucătorii de la FCSB, în drumul spre Salonic, înainte de meciul cu PAOK, din grupa Europa League, ce se va disputa joi, de la ora 22:00, LIVE TEXT pe as.ro.

„Am vorbit cu fiecare în parte, i-am luat pe rând, stânga dreapta, jucătorii. Nu trebuia? (ceartă) Ca să știe de frică. Le-am zis la fiecare, singurul căruia i-am zis. Șut, nu am ce să spun. Radunovic nu am ce să-ți spun, Lixandru nu am ce să-ți spun. Nu au, nu greșesc.

Gigi Becali a făcut show cu jucătorii de la FCSB pe avion, în drum spre Salonic

Ăilalți.. lui Baba i-am zis, băi, crezi că am nevoie de floricele la mijlocul terenului?. Malcom la fel. I-am zis și lui Olaru, bă, tu ești mare fotbalist, dar nu ești atât de mare încât să primești mingea în centru.

Nici Olaru, verticalizarea aia acolo, sau dacă o primești, o dai în stânga dreapta, o dai în tușă, chiar dacă o dai la adversar. Nu ai voie să pierzi mingea în centru. Acolo primesc mingea jucători de 100 de milioane, de două sute de milioane. Ca să primească mingea cu spatele în centru”, a spus Becali, la sosirea în Salonic.

Răzvan Lucescu, înainte de meciul PAOK – FCSB: „E doar un joc

De celaltă parte, Răzvan Lucescu susţine că nu resimte presiunea rezultatelor, înainte de duelul cu FCSB. Fostul selecţioner are o revanşă de luat după sfertul românesc din 2006, din Cupa UEFA, când Steaua a eliminat Rapidul.