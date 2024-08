Risto Radunovic se gândește doar la calificare, înainte de FCSB - LASK Linz: "Vreau să jucăm în Europa League!" - Antena Sport

Nu vreau să ne întoarcem la ce a fost, suntem la un meci de Europa League și vrem să câștigăm mâine, alături de suporterii noștri, să fim fericiți. Mâine e un meci foarte important pentru noi și trebuie să arătăm unitate. Începând de la oamenii din club, până la suporteri.

Nici nu vreau să mă gândesc la un eșec, vreau să fiu pozitiv.

Pentru toată lumea înseamnă mult o eventuală calificare. Europa League e foarte puternică, vreau să jucăm acolo!”, a spus Risto Radunovic, la conferința de presă.

„E aglomeraţie mare” Vestea pe care le-a dat-o Mihai Stoica fanilor FCSB-ului înainte de returul roş-albaştrilor cu LASK Linz

Vestea pe care le-a dat-o Mihai Stoica fanilor FCSB-ului înainte de returul roş-albaştrilor cu LASK Linz este una îmbucurătoare.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB a precizat că roş-albaştrii au toţi jucătorii valizi pentru returul cu LASK Linz. Doar Dawa va lipsi, el fiind suspendat.

„Crețu are o ușoară lovitură la coapsă, dar nu are probleme și va juca joi. Am avut toți jucătorii, s-au antrenat normal și Musi, și Baeten, și Luis Phelipe. E aglomerație mare la antrenamente.

Avem și un tânăr jucător al cărui nume nu-l pronunț. Sper să fie cel mai tânăr debutant din istoria noastră. E un copil care… așteptăm să facă 16 ani ca să debuteze.