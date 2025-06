Adversar de top pentru Cristi Chivu, la debutul pe banca lui Inter! Un nume uriaș va fi pe teren - Antena Sport

“Sergio este un lider pe teren, nu este un secret. Impune respect, Îşi împinge coechipierii şi îl văd cum progresează în fiecare zi, dar ceea ce am vrut să facem în primele antrenamente a fost să o luăm încet cu el. Sergio voia să fie titular imediat, dar nu am vrut să-l pierdem, aşa că am făcut teste medicale pentru a ne asigura că totul este în regulă”, a adăugat Torrent, care îşi va face debutul la echipa din nordul Mexicului la Cupa Mondială a Cluburilor.

Un alt pilon în echipa de start a lui Torrent va fi mijlocaşul spaniol Sergio Canales, motorul ofensiv al cvintuplei campioane a Mexicului.

“Canales trebuie să fie un jucător cheie în sistemul nostru şi trebuie să găsim cea mai bună poziţie pentru el. Este un jucător care marchează goluri, oferă pase decisive şi dă ritmul jocului’, a concluzionat fostul antrenor al echipei Galatasaray.