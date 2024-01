"Am câştigat împotriva arbitrului!" Răzvan Lucescu, criză de nervi chiar şi după victoria în faţa lui Fatih Terim: "Incredibil!" - Antena Sport

Răzvan Lucescu a făcut criză de nervi după victoria în faţa lui Fatih Terim

Ce a declarat la finalul meciului PAOK – Panathinaikos 2-1

Răzvan Lucescu a făcut o criză de nervi chiar şi după victoria în faţa lui Fatih Terim. PAOK a învins-o pe Panathinaikos, scor 2-1, în etapa a 20-a din campionatul Greciei, dar antrenorul român a izbucnit la conferinţa de presă.

Chiar dacă meciul a avut la centru un arbitru străin, Răzvan Lucescu a izbucnit. S-a năpustat asupra norvegianului Rohit Saggi, cel pe care îl acuză că a ajutat-o pe Panathinaikos.

„Adevărul este că am ratat niște ocazii, asta se poate întâmpla. Nu are nicio legătură cu faptul că a fost un derby. Ne-am creat mai multe ocazii împotriva unei echipe bune. Important este că am câștigat un meci nu doar împotriva unei echipe, ci împotriva unui arbitru„, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit sport.24.gr.