Braga - Estoril, sâmbătă, 21:45, LIVE VIDEO în AntenaPLAY! Finala Cupei Ligii Portugaliei se anunță a fi memorabilă - Antena Sport

Estoril a reușit o performanță fantastică după ce a produs marea surpriză și a eliminat-o pe Benfica. Va juca din nou într-o finală după o pauză de 80 de ani! Singura dată când a mai evoluat cu trofeul pe masă se întâmpla în ediția 1943-1944 a Cupei Portugaliei. Era învinsă atunci chiar de Benfica. Jucătorii pregătiți de Vasco Seabra pot deveni a 7-a echipă care câștigă Cupa Ligii.

Pe locul secund în campionat, Benfica a suferit o dezamăgire uriașă și a ratat un obiectiv important trasat de conducere. A cedat cu Estoril chiar dacă printre titulari au fost Angel Di Maria, Joao Neves, Rafa, Joao Mario și Nicolas Otamendi.

„Desigur, suntem foarte dezamăgiți. Când ești într-o semifinală, vrei să mergi în finală și să câștigi trofeul. Dar trebuie să acceptăm că fotbalul este așa. Am făcut un joc bun, am avut șanse de câștigăm, dar din păcate nu am fost eficienți. Am ratat ocazii mari și până la urmă, la penalty-uri, orice se poate întâmpla. Trebuie să acceptăm asta, dar suntem dezamăgiți.

Acestea sunt lucruri care se pot întâmpla. Estoril are jucători foarte rapizi, buni pe tranziție… ne așteptam la acest gen de fotbal de la ei. Au profitat de un moment pentru a marca golul. Noi am avut zece ocazii grozave, dar am marcat o singură dată. Asta este povestea jocului„, a declarat antrenorul Benfică, Roger Schmidt, pentru ojogo.pt.

Campioana en-titre, FC Porto, a fost eliminată din faza grupelor competiției tot de revelația Estoril.

