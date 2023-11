Costel Gâlcă a fost dat afară de la Radomiak! Unde ar putea ajunge fostul antrenor de la FCSB - Antena Sport

Reclamă

Acum, potrivit informațiilor oferite de playsport.ro, Gâlcă ar putea reveni în fotbalul românesc, de unde a plecat, în glorie, în anul 2015. La momentul respectiv, acesta câștiga titlul, Cupa României și Cupa Ligii cu FCSB.

În trecut, Costel Gâlcă a mai fost dorit de conducerea celor de la UTA Arad, dar și de cei de la FC Argeș, echipă care evoluează acum în liga secundă. Totuși, părțile nu au reușit să ajungă la un numitor comun, la momentul respectiv.

Costel Gâlcă exclude o posibilă revenire la FCSB

În vara anului 2015, după ce a reușit să câștige trei trofee într-un singur sezon alături de echipa „roș-albastră”, Costel Gâlcă a plecat de la echipă, după ce nu a fost de acord să primească ordine din partea lui Gigi Becali. Acum, fostul tehnician de la FCSB a dezvăluit faptul că nu ar mai putea lucra niciodată cu latifundiarul din Pipera.

„Fiecare antrenor acceptă ce vrea, dar ştim foarte bine ce se întâmplă în România la mai multe echipe. Unii au influenţă asupra jucătorilor mai mare decât antrenorul. Am mai vorbit cu echipe în trecut, dar nu a fost să fie. Poate pe viitor.

Eu am spus că dacă cineva mă doreşte sunt dispus să mă întorc. Nu însă oricum şi în orice condiţii. Nu am mai vorbit cu Gigi Becali. Nu avem legături. Eu la FCSB e imposibil să mă mai întorc. Am mai spus-o”, a spus Costel Gâlcă, potrivit fanatik.ro.

Costel Gâlcă a pregătit-o pe actuala vicecampioană a României în perioada iunie 2014 – iunie 2015. În total, a adunat 58 de partide pe banca echipei lui Gigi Becali și a obținut o medie de 2,05 puncte per meci, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.