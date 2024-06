Florin Niță semnează un nou contract cu Gaziantep! Și-a anunțat plecarea, dar s-a răzgândit înainte de EURO - Antena Sport

Am petrecut un sezon fantastic la Gaziantep, am muncit, ne-am dăruit, ne-am încăpăţânat să credem în şansa noastră, iar la final ne-am atins obiectivul! Aşadar, vreau să le mulţumesc celor cu care am reuşit acest lucru împreună.

Le mulţumesc antrenorilor cu care am lucrat în acest sezon, Marius Şumudică, Selciuk Inan, Florin Tene şi Hakan Bolut. staff-ului medical, maseurilor, oamenilor din club, dar şi directorului sportiv şi preşedinţilor. Le mulţumesc colegilor pentru această călătorie minunată, cu urcuşuri şi coborâşuri, ca un roller coaster. Sunt mândru de ce am reuşit.

Iar la final, dar nu in ultimul rând, le mulţumesc din suflet fanilor Gaziantep, fără voi n-am fi reuşit nimic! Aţi fost magnifici! Aţi fost minunaţi! Aţi fost suporteri adevăraţi! Echipa vă merita, aşa cum şi voi meritaţi o echipă pe măsura dragostei voastre! Cu respect, Florin Niţă!”, a transmis Florin Niţă, pe reţelele de socializare.