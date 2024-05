OFICIAL | Florin Niță e OUT de la Gaziantep! Portarul a făcut anunțul: "E momentul pentru mulţumiri" - Antena Sport

OFICIAL | Florin Niță e OUT de la Gaziantep! Portarul a făcut anunțul: „E momentul pentru mulţumiri”

OFICIAL | Florin Niță e OUT de la Gaziantep! Florin Niță / Profimedia OFICIAL | Florin Niță e OUT de la Gaziantep! Portarul care a fost convocat de Edi Iordănescu în lotul preliminar pentru EURO 2024 a anunțat despărțirea de formația din Turcia. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ajuns pe final de carieră, Niță a fost adus de Marius Șumudică la Gaziantep. În acest sezon a adunat 34 de partide în poarta echipei. OFICIAL | Florin Niță e OUT de la Gaziantep! Gaziantep s-a salvat de retrogradare în ultima etapă din Turcia, după victoria în fața celor de la Pendikspor, scor 1-0. După acest meci, contractul lui Florin Niță a expirat, iar oficialii echipei nu i-au prelungit înțelegerea. Astfel, Florin Niță și-a anunțat, printr-un mesaj pe rețelele de socializare, plecarea de la Gaziantep. Reclamă

„E momentul pentru mulţumiri! E momentul să spun: mulţumesc, Gaziantep!

Am petrecut un sezon fantastic la Gaziantep, am muncit, ne-am dăruit, ne-am încăpăţânat să credem în şansa noastră, iar la final ne-am atins obiectivul! Aşadar, vreau să le mulţumesc celor cu care am reuşit acest lucru împreună.

Le mulţumesc antrenorilor cu care am lucrat în acest sezon, Marius Şumudică, Selciuk Inan, Florin Tene şi Hakan Bolut. staff-ului medical, maseurilor, oamenilor din club, dar şi directorului sportiv şi preşedinţilor. Le mulţumesc colegilor pentru această călătorie minunată, cu urcuşuri şi coborâşuri, ca un roller coaster. Sunt mândru de ce am reuşit.

Iar la final, dar nu in ultimul rând, le mulţumesc din suflet fanilor Gaziantep, fără voi n-am fi reuşit nimic! Aţi fost magnifici! Aţi fost minunaţi! Aţi fost suporteri adevăraţi! Echipa vă merita, aşa cum şi voi meritaţi o echipă pe măsura dragostei voastre! Cu respect, Florin Niţă!”, a transmis Florin Niţă, pe reţelele de socializare. Galatasaray le-a decis viitorul lui Olimpiu Moruțan și lui Alexandru Cicâldău Potrivit informațiilor oferite de Milliyet, antrenorul lui Galatasaray, Okan Buruk, a stabilit deja lista jucătorilor pe care se va baza în sezoul viitor. Din păcate, Moruțan și Cicâldău nu se află pe această listă. „Okan Buruk va lua decizii radicale, în special în privința fotbaliștilor străini. Cicâldău, Dubois, Moruțan și Ross, care s-au întors din împrumuturi, nu sunt luați în calcul pentru sezonul următor”, a notat publicația menționată anterior. De asemenea, Okan Buruk va renunța și la o serie de vedete din lotul galatei. Este vorba despre: Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius, Serge Aurier, Sergio Oliveira, Tete și Wilfried Zaha. În acest sezon, Cicâldău a adunat 32 de meciuri la Konyaspor, în care a marcat un gol și a oferit două pase decisive. De cealaltă parte, Moruțan a jucat 37 de meciuri la Ankaragucu și a înscris 5 goluri și 4 pase decisive. Olimpiu s-a accidentat grav în luna aprilie și va rata EURO 2024. Acesta a suferit o ruptură la tendonul lui ahile, accidentare care îl va ține departe de teren până în toamnă.

