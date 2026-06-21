Leo Messi, negocieri pentru revenirea în tricoul Barcelonei! Totul s-ar putea petrece după Cupa Mondială

Leo Messi este aşteptat să mai îmbrace o dată tricoul Barcelonei înainte să-şi încheie ilustra carieră, iar negocierile sunt în toi pentru ca visul suporterilor să fie îndeplinit chiar în acest an.
Starul Argentinei care este sinonim cu istoria recentă a formaţiei spaniole a plecat cu scandal de pe Camp Nou, iar fanii au rămas cu un gust amar, dorind să aibă parte de o ultimă amintire cu atacantul în tricoul formaţiei blaugrana.
Leo Messi, din nou în tricoul Barcelonei? Negocieri pentru un amical cu Inter Miami
Această dorinţă ar putea să devină realitate în toamnă, asta după ce negocierile dintre Inter Miami şi Barcelona, pentru disputarea unui meci amical cu reguli speciale, sunt în toi şi ar putea să fie finalizate în curând.
Astfel, dacă toate lucrurile urmează să fie puse la punct şi confruntarea va avea loc, atunci Leo Messi va juca o repriză pentru Inter Miami şi o repriză pentru FC Barcelona, fiind practic astfel ocazia perfectă de a-şi lua “adio” de la clubul pentru care a făcut mari performanţe de-a lungul carierei.
Meciul amical dintre cele două formaţii ar urma să aibă loc în luna august, dată obişnuită pentru trofeul Joan Gamper, notează presa iberică.
Cum s-a produs despărţirea lui Leo Messi de Barcelona
În 2021, lumea fotbalului era în stare de şoc, asta după ce Leo Messi anunţa că pleacă de la Barcelona, după ce clubul nu a putut să-i inregistreze noul contract din cauza problemelor financiare şi a regulilor din La Liga în privinţa unor anumite bareme a cheltuielor.
Interesant este că a existat o înţelegere între Joan Laporta şi Leo Messi, dar în cele din urmă totul a picat din cauza că a trecut 1 iulie şi noul contract nu a putut fi înregistrat. Dacă se mişcau mai repede, reprezentanţii jucătorului şi cei ai clubului puteau facilita rămânerea sa pe Camp Nou. Diferenţa a fost făcută de faptul că Barcelona putea să înregistreze prelungirea contractului, însă nu după data scadentă, 1 iulie, ci înainte.
Trecând de acea dată, a fost considerat un contract nou între părţi şi regulile au blocat astfel o nouă înţelegere între părţi.
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