Scandal uriaș la Cupa Mondială! Algeria a făcut plângere la FIFA din cauza lui Lionel Messi

Federaţia algeriană de fotbal (FAF) a depus o plângere la FIFA pentru a denunţa “nedreptatea arbitrală” suferită în timpul înfrângerii cu 3-0 împotriva Argentinei la Cupa Mondială 2026, în special în ceea ce priveşte un incident care l-a implicat pe superstarul Lionel Messi, a declarat, vineri, o sursă din cadrul FAF, citată de AFP.

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În timpul meciului disputat pe 16 iunie la Kansas City, primul meci pentru ambele echipe la acest turneu, Messi a efectuat o intrare puternică asupra gambei fundaşului algerian Adissa Mandi în minutul 30, venind din spate. Atacantul argentinian, care a marcat un hat-trick în victoria echipei sale, nu a primit cartonaş galben de la arbitrul polonez Szymon Marciniak.

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Datorită acestui hat-trick, campionul mondial şi octuplu câştigător al “Balonului de Aur” a egalat recordul pentru cele mai multe goluri marcate la Cupa Mondială, deţinut anterior exclusiv de germanul Miroslav Klose, cu 16 goluri, notează agerpres.ro.

“Apelul se referă în principal la faultul lui Messi, despre care toată lumea a fost de acord că merita un cartonaş roşu. Au fost, de asemenea, două lovituri de cot către Ibrahim Maza şi Anis Hadj Moussa, în situaţii care au justificat, de asemenea, eliminarea”, a indicat aceeaşi sursă, precizând că apelul a fost depus a doua zi după meci.

“Noi nu spunem că echipa Argentinei nu a fost puternică, dar nu putem rămâne tăcuţi în faţa unei nedreptăţi. Trei acţiuni au fost perfect clare, iar VAR nu a intervenit. Nu ne aşteptăm ca rezultatul să fie schimbat, dar ştim că fiecare meci este analizat de comisia de arbitraj, care apoi ia deciziile corespunzătoare“, a deplâns sursa.