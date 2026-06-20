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Inter Miami, super-lovitură pe piața transferurilor! Fostul jucător al Realului va juca cu Lionel Messi

Daniel Işvanca Publicat: 20 iunie 2026, 16:17

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Inter Miami, super-lovitură pe piața transferurilor! Fostul jucător al Realului va juca cu Lionel Messi

Jucătorii de la Inter Miami / Profimedia

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Chiar dacă în prim-plan în aceste două luni va fi Campionatul Mondial, echipele din Europa, America și Arabia Saudită continuă să-și întărească loturile pentru sezonul ce stă să înceapă.

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Inter Miami are în plan să aducă alte staruri care să joace alături de Lionel Messi, iar clubul din Major League Soccer a ajuns la un acord cu un fost jucător al celor de la Real Madrid.

Inter Miami, acord cu Casemiro

Casemiro este liber de contract după despărțirea de Manchester United, iar brazilianul nu a stat foarte mult pe gânduri în ceea ce privește viitorul său în fotbal.

Deși a avut pe masă oferte importante din Arabia Saudită, fostul jucător al celor de la Real Madrid a bătut palma cu Inter Miami, formație unde va fi coechipier cu Lionel Messi, fostul său rival din La Liga.

Aflat la Campionatul Mondial alături de naționala Braziliei, Casemiro va rămâne cel mai probabil în America imediat după turneul final, pentru a semna contractul și pentru a fi prezentat de formația din Major League Soccer.

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