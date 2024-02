Mircea Lucescu nu s-a ferit de cuvinte după eliminarea lui Răzvan din Cupa Greciei: „Atât de grav! Nu se justifică” - Antena Sport

„În fotbal sunt şi situații de acest fel. Pe de o parte, e greu de suportat atâta amărăciune, o asemenea supărare. Pe de altă parte, am fost eliminați după o perioadă scurtă în care nu am jucat așa cum ar fi trebuit. Am dominat jocul, am câștigat în timpul regulamentar… am făcut 2-0 și când eram în zece jucători. Am arătat că suntem o echipă care poate juca un fotbal bun împotriva oricărui adversar.

Jucătorii știau foarte bine, de ieri, că am venit aici să ne calificăm. Lucrurile au început foarte bine pentru noi, am făcut 2-0, dar Rahman Baba s-a accidentat. La lovituri de departajare sunt emoții, se poate întâmpla orice și astfel am ratat calificarea. În seara asta, jucătorii au arătat fantastic. Trebuie să continuăm așa cum am fost până la primul meci împotriva lui Panathinaikos de acasă„, a declarat Răzvan Lucescu la flash interviu, potrivit sport24.gr.