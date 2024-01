"O plăcere!" Luis Enrique, laude la scenă deschisă pentru puştiul minune de la PSG, după victoria din Cupa Franţei - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Enrique l-a remarcat pe Senny Mayulu. Puştiul de doar 17 ani a reuşit să marcheze primul său gol pentru echipa mare a celor de la PSG. Celelalte goluri din victoria cu Orleans au fost marcate de Kylian Mbappe (dublă) şi Goncalo Ramos.

„Este adevărat că a fost foarte dificil. Diferenţa de ligă dintre cele două echipe tinde întotdeauna să facă echipa mai bună să slăbească. Dar noi am fost serioşi de la început, am jucat cu mentalitatea corectă. Şi am reuşit să o împiedicăm pe Orleans să aibă şansa să se califice. Îmi felicit echipa.

Când am oportunitatea să joc astfel de meciuri, jucătorii tineri au şi ei oportunitatea de a bifa minute. A fost foarte plăcut să-l văd pe Mayulu marcând primul său gol pentru echipă şi să văd performanţa celorlalţi jucători, e mereu o plăcere pentru jucători”, a declarat Luis Enrique, conform paginii oficiale a celor de la PSG.

Vezi mai jos reuşita lui Senny Mayulu

Kylian Mbappe înscrie pe bandă rulantă în 2024

Kylian Mbappe înscrie pe bandă rulantă în 2024! După ce a pierdut titlul de cel mai bun marcator al anului 2023 în faţa lui Cristiano Ronaldo, Mbappe vrea să îşi ia revanşa în acest an. Starul francez a făcut spectacol în meciul dintre Orleans şi PSG din 16-imile Cupei Franţei, LIVE în AntenaPLAY.

Kylian Mabppe a deschis scorul încă din minutul 16 al partidei cu Orleans, după care a realizat dubla în minutul 63, atunci când a transformat o lovitură de la 11 metri. După cele două goluri marcate, Mbappe s-a transformat şi în pasator. Goncalo Ramos a înscris cu capul din centrarea starului francez în minutul 73 al partidei. Nu sunt singurele goluri ale lui Kylian Mbappe din acest an. În Supercupa Franţei, francezul de 25 de ani a marcat golul de 2-0. De asemenea, el a mai înscris în altă victorie a echipei pregătite de Luis Enrique cu 2-0, pe terenul lui Lens. Acestor reuşite li se adaugă şi cele din turul precedent al Cupei Franţei cu Revel, când Mbappe a reuşit dubla. În total, în primele 20 de zile ale acestui an, Kylian Mbappe a marcat deja de 7 ori. De la startul sezonului, Kylian Mbappe are 28 de goluri marcate în 26 de meciuri disputate în toate competiţiile şi are o serie excelentă de şase meciuri la rând în care înscrie. Ultima oară când nu a marcat se întâmpla pe 13 decembrie, în meciul din UEFA Champions League de pe terenul celor de la Borussia Dortmund.

