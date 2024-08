Răzvan Lucescu, aproape de o afacere uriașă pe piața transferurilor! 15 milioane de euro pentru o vedetă de la PAOK - Antena Sport

Răzvan Lucescu, aproape de o afacere uriașă pe piața transferurilor! Răzvan Lucescu, în timpul unui meci/ Profimedia Răzvan Lucescu este aproape de o afacere uriașă pe piața transferurilor! Oficialii clubului Wolfsburg, din Bundesliga, au făcut o ofertă uluitoare pentru unul dintre jucătorii lui PAOK. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ PAOK a fost eliminată din turul 3 preliminar al Champions League de Malmo, iar acum se pregătește pentru debutul în noul sezon de campionat, pe 17 august. Meciurile din campionatul Greciei se văd LIVE în AntenaPLAY. Răzvan Lucescu, aproape de o afacere uriașă pe piața transferurilor! Potrivit informațiilor oferite de gazzetta.gr, Wolfsburg face tot posibilul pentru a-l transfera pe Konstantinos Koulierakis de la PAOK. Germanii au „pus pe masă” suma de 15 milioane de euro pentru elevul lui Răzvan Lucescu. Totuși, oficialii lui PAOK vor lua în calcul oferta doar după play-off-ul UEFA Europa League, acolo unde clubul a ajuns după înfrângerea cu Malmo. Sursa citată anterior anunță faptul că echipa lui Lucescu le va da un răspuns celor de la Wolsfburg după data de 29 august. În vârstă de 20 de ani, Konstantinos Koulierakis este un produs al academiei lui PAOK. Acesta este cotat, în momentul de față, la suma de 8 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. Reclamă

Răzvan Lucescu, prima reacţie după eliminarea dramatică din Liga Campionilor

Răzvan Lucescu a avut prima reacţie după eliminarea dramatică din Liga Campionilor, 3-4 cu Malmo FF, în turul 3 preliminar. Fostul selecţioner susţine că echipa sa, care va evolua în Superliga din Grecia în AntenaPLAY, a fost naivă.

„Când iei un gol dintr-o aruncare de la margine… E normal să spunem că ne-a lipsit încrederea. Eu cred, cum s-a jucat în cele 90 de minute, am fi meritat mai mult calificarea. În a doua repriză, nu au avut şanse. Am fost naivi şi de aceea am pierdut calificarea. Prima repriză a fost ca la Malmo.

A doua repriză e repriza în care nu trebuia să luăm gol. Nu suntem în forma maximă. Trebuie să ne descurcăm mai bine. Am pierdut încrederea după primul gol, chiar dacă am marcat imediat. Al treilea gol m-a supărat foarte, foarte rău. Nu era o situaţie din care să luăm gol. Am făcut totul greşit la toată faza.

Reclamă

Suntem calificaţi în Europa League, trebuie să ne calificăm în grupe, e următorul pas. Suntem responsabili să rămânem concentraţi. Acesta e fotbalul. Avem un sezon în faţa, cu meciuri în Europa şi în campionat. Trebuie să ne trezim mâine şi să mergem mai departe. Cred că am avut calificarea în mâini, dar am pierdut-o. Aveam scor de calificare în minutul 95 şi am cedat mingea fără niciun fel de presiune. Am fost naivi şi am greşit în anumite momente”, a spus Lucescu, la conferinţa de presă.