Răzvan Lucescu, prima reacţie după titlul câştigat cu PAOK: "Boss, îți mulțumesc din toată inima. E pentru tine ce am reușit - Antena Sport

Răzvan Lucescu a avut prima reacţie după titlul uriaş câştigat cu PAOK, al patrulea din istoria clubului şi al doilea pentru român în Grecia. Răzvan i-a dedicat titlul patronului Ivan Savvidis, după victoria de pe terenul rivalei Aris, 2-1, ce a putut fi urmărită live în AntenaPLAY.

„Îți voi spune în felul meu, te consider un prieten. E magic ce se întâmplă! Nimeni nu ne dădea vreo șansă să facem asta. Nici nu visau să avem un astfel de parcurs european.

Răzvan Lucescu, prima reacţie după titlul uriaş câştigat cu PAOK

Meciul de azi a fost incredibil! Am avut un om mai puțin în ultimul sfert de oră, adversarul ne-a presat. E caracterizarea perfectă a întregului sezon. Am luptat, am sperat, am reacționat și am câștigat un meci incredibil. Am obținut titlul și am scris istorie pentru PAOK.