"Munti time!" Dorinel Munteanu, comparație senzațională între Oțelul și Bayer Leverkusen! Se consideră un Xabi de România :) - Antena Sport

Acesta a spus că principalul motiv pentru care Oțelul și Bayer au avut succes este legat de faptul că jucătorii înțeleg foarte bine mesajele transmise de antrenori.

„Se poate vorbi şi de Munti time, se poate vorbi şi de Alonso time. Xabi Alonso, de la Leverkusen, care câştigă, a câştigat foarte multe puncte în ultimele minute, de-aia a ieşit campioană.

Este vorba de înţelegere, mesajele mele cum sunt înţelese de echipă”, a declarat Dorinel Munteanu, după Oţelul – U Cluj 2-1.

Dorinel Munteanu, strigăt de ajutor după calificarea în finala Cupei. Antrenorul echipei din Moldova a vorbit deschis despre performanța reușită de formația pe care o pregătește, dar și despre problemele acesteia.

„Sunt bucuros pentru că am reușit să ajungem în finala Cupei României! Cum am spus și la începutul meciului, a fost un parcurs foarte dificil. A fost un meci greu, cu o echipă bună. Totuși, cred că am câștigat pe merit. Astăzi, mă bucur pentru tot Galațiul, pentru suporterii noștri, pentru tot ce a realizat această echipă. Acești jucători merită sprijin. Le mulțumesc tuturor care au fost lângă mine. De 3 ani încercăm să ne autodepășim și să facem performanță!

În perioada asta, jucătorii au înțeles ce mesaj le-am transmis, în fiecare zi. Trebuie să ai încredere în grup, în pregătirea fizică. Suntem într-un an bun. Am reușit să promovăm în fiecare an, acum facem o figură frumoasă. Sunt convins că nu ne oprim aici! Îmi doresc să fie totuși mai bine anul viitor, din punct de vedere financiar. Finala va fi foarte grea, un meci greu cu Hunedoara. Mai avem totuși meciuri până atunci, trebuie să câștigăm puncte. Din punct de vedere sportiv suntem pregătiți pentru Europa. Totuși, ne lipsește partea financiară! În fiecare dimineață mă trezesc cu speranța că vor fi oameni care să vină alături de echipă! Avem nevoie de un buget mult mai mare, pentru a merge în Europa. Avem cel mai mic buget din Ligă”, a spus Dorinel Munteanu, la primasport.ro.

Mesajul transmis de antrenorul moldovenilor

