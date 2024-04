"Ne lipsește partea financiară! Avem cel mai mic buget!" Dorinel Munteanu, strigăt de ajutor după calificarea în finala Cupei - Antena Sport

Acești jucători merită sprijin. Le mulțumesc tuturor care au fost lângă mine. De 3 ani încercăm să ne autodepășim și să facem performanță!

A fost un moment greu, să luăm gol înainte de pauză. Am avut o discuție cu jucătorii și ne-am revenit repede. În prima repriză nu puteam să sperăm mai mult. Jucătorii noștri s-au concentrat, și ei au fost periculoși, am și știut asta, dar sunt bucuros pentru că am reușit să ne calificăm.

Am avut foarte multe meciuri în ultima perioadă, dar ne așteaptă un meci la fel de greu duminică. Ăsta e programul, trebuie să îl respectăm. Să obținem maximum din fiecare joc. Băieții se vor bucura în seara asta, dar trebuie să ne pregătim. În campionat ne mai trebuie 6 puncte și suntem în grafic.

În perioada asta, jucătorii au înțeles ce mesaj le-am transmis, în fiecare zi. Trebuie să ai încredere în grup, în pregătirea fizică. Suntem într-un an bun. Am reușit să promovăm în fiecare an, acum facem o figură frumoasă. Sunt convins că nu ne oprim aici! Îmi doresc să fie totuși mai bine anul viitor, din punct de vedere financiar.

Finala va fi foarte grea, un meci greu cu Hunedoara. Mai avem totuși meciuri până atunci, trebuie să câștigăm puncte.

Din punct de vedere sportiv suntem pregătiți pentru Europa. Totuși, ne lipsește partea financiară! În fiecare dimineață mă trezesc cu speranța că vor fi oameni care să vină alături de echipă! Avem nevoie de un buget mult mai mare, pentru a merge în Europa. Avem cel mai mic buget din Ligă.„, a spus Dorinel Munteanu, la primasport.ro. Dan Nistor s-a prăbuşit emoţional după înfrângerea cu Oţelul Dan Nistor a spus că foarte mulţi dintre jucători nu vor putea dormi pentru că eşecul este unul dureros. Nistor a marcat singurul gol al clujenilor din penalty. „O seară neagră pentru noi, ne doream mult să ne calificăm în finală. Nu meritam această înfrângere, au avut două ocazii şi au marcat două goluri. Ne-au bătut din două faze fixe azi. În multe momente aşa a părut că putem marca. Chiar şi după ce au marcat a fost acea ocazie a lui Vali. Dacă marcam, puteam ajunge în prelungiri. Meciul de duminică este capital pentru noi. Dacă pierdem din nou, ne înscriem în lupta pentru evitarea retrogradării. În care sunt foarte multe contacte, împingeri, ţineri. Sperăm ca pe viitor să nu mai greşim la fazele fixe. Sunt două momente dezamăgitoare. Ne mai rămâne locul 7 pentru acest playout. E foarte mare suferinţa. Mulţi nu cred că nici nu putem dormi noaptea asta. Mulţi au jucat pentru prima dată în carieră o semifinală. E foarte frustrant şi dureros şi sper că la anul să nu mai greşim atât de mult. În seara aceasta s-a jucat pierderea finalei pentru că e un singur meci”, a spus Dan Nistor la digisport.ro.

Oțelul – U Cluj 2-1

