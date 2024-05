Gabi Balint, mesaj genial la 38 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor: "Am adus-o cu armata!" - Antena Sport

Marius Lăcătuș a fost cel care l-a convins pe Balint să bată penalty. Ambii erau extrem de tineri, ”Fiara” avea 22 de ani, în timp ce Balint avea 23 de ani.

”Aveam 23 de ani eu, 22 de ani el. Tot ce am scris eu, așa s-a întâmplat. Eu am bătut penalty pentru că m-a pus el. A zis el: hai. Am zis, eu mai mare ca el, ziceam să nu fiu eu mai așa, am zis: da, mă, bat, dar dacă nu mă întreabă nimeni. După, el a zis: nea Imi, hai că dăm noi”, a dezvăluit Balint la AS.ro LIVE

Căpitanul Stelei a încasat un cartonaș galben, în returul semifinalei cu Anderlecht (3-0), încă din minutul 5. Astfel, el a fost suspendat pentru finala de la Sevilla. Banderola a trecut pe brațul lui Ștefan Iovan.

„Aș fi regretat faptul că nu am jucat finala dacă era singura și în cazul în care am fi pierdut. Dar faptul că am mai jucat o semifinală și încă o finală, asta a contat foarte mult. În viața unui sportiv e ceva special, mai ales că unii nu au ajuns nici acolo.

Așa a fost să fie și bine că am reușit să câștigăm. Și le mulțumesc că datorită lor am reușit să mai joc două finale. Adică Supercupa Europei, Cupa Intercontinentală și apoi încă o finală de Cupa Campionilor Europeni. Ar fi fost regretul mare dacă pierdeam. Era prima noastră finală și eram o echipă nouă în fotbalul european, formată numai din jucători români. Bucuria a fost foarte mare pentru că am reușit să facem această performanță în Spania și împotriva Barcelonei. E o mare performanță”, a spus Stoica, citat de fanatik.ro.

