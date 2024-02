Gabi Balint şi momentul transferului la Burgos: "Eram pierduţi în Italia. Le-am lăsat banii alor mei. Am plecat doar cu ghetele" - Antena Sport

Reclamă

Aşteptam şi eram neliniştit că nu venea nicio ofertă. Am discutat în Italia. Acolo erau pe capul nostru toţi impresarii şi echipele din alte campionate din Vest, care ne doreau, mai ales după egalul cu Argentina. Am avut atunci o discuţie cu o echipă din Germania şi mă bucur că nu ne-am înţeles. Spania mi s-a părut mai aproape de stilul meu.

Am lăsat tot. Aveam nişte bani pe un CEC după ce am vândut ARO din 1986, cel primit după câştigarea Cupei Campionilor. Am lăsat banii la ai mei. Le-am spus să îşi cumpere apartamentul unde stăteau şi să mai aibă acolo. Din păcate, s-au devalorizat.

Reclamă

Am plecat aşa ca şi cum pleci la un drum fără nimic la tine. Doar cu ghetele, am plecat în Spania. Cu un contract care începea atunci. Salariul nu era astronomic, acum se câştigă mai mult în România decât am câştigat eu în Spania. FCSB şi CFR oferă contracte mai mari. Se putea investi atunci. Am trăit frumos”, a spus Balint, la AS.ro LIVE.

Gabi Balint, dezvăluiri de senzație despre filmul dedicat Generației de Aur

Gabi Balint a făcut dezvăluiri de senzație despre filmul dedicat Generației de Aur. Fost internațional român, dar și unul dintre eroii Stelei, de la Sevilla, a vorbit despre povestea echipei naționale, care va fi prezentată, în premieră, pe marile ecrane.

Filmul „Hai, România! – Povestea Generației de Aur” va apărea în cinematografele din țară pe data de 1 martie 2024. Producătorul acestuia este Călin Crețu, care a fost invitatul lui Dan Pavel, alături de Gabi Balint, la AS.ro LIVE.

Reclamă 4 / 0/3

„Aștept filmul cu multă emoție! Știu cum au fost și filmările, ce am povestit acolo, ce am trăit. Sunt sigur că și cei care vor merge la cinematograf vor trăi aceste momente senzaționale, pe care le-am împărțit cu ei. Întotdeauna a fost o legătură între fotbaliști și suporteri, mai ales în perioada respectivă. Mulți dintre ei au mers la Campionatele Mondiale sau Europene, alții s-au uitat de la televizor. Sunt sigur că fimul este așteptat cu nerăbdare. Și eu îl aștept cu nerăbdare! Probabil că o să îl văd de mai multe ori (n.r. râde)”, a spus Gabi Balint, la emisiunea AS.ro LIVE.

Cine va castiga Liga Campionilor in acest sezon? Manchester City Real Madrid Inter Milano PSG Bayern Munchen Barcelona Alta echipa Vezi rezultatele Loading ... Loading ...