Gică Hagi, savuros când a vorbit despre ziua sa: "A fost bine pentru fotbalul românesc!" "Regele" împlineşte 60 de ani pe 5 februarie - Antena Sport

Gică Hagi, savuros când a vorbit despre ziua sa | Captură AntenaSport Gică Hagi a avut un discurs savuros când a vorbit despre ziua sa. Hagi va împlini 60 de ani pe 5 februarie. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gică Hagi a spus că cel mai important cadou este sănătatea şi că s-a dovedit că ziua în care s-a născut a fost una importantă pentru fotbalul românesc. Gică Hagi, savuros când a vorbit despre ziua sa „Cadoul meu, de ziua mea, e unul singur. Important e că sunt bine şi sunt fericit de fiecare dată. A fost bine pentru fotbalul românesc în ziua în care m-am născut„, a spus Gică Hagi. Gică Hagi a răbufnit, înaintea duelului cu Adrian Mutu „Regele” a oferit un răspuns ferm şi a subliniat că echipa sa s-a bazat, pe tot parcursul sezonului, pe jucători tineri. Acesta a transmis că Farul a folosit un jucător născut în 2006, chiar şi în meciurile cu echipele de pe primele locuri. „(E posibil să mai vedem tineri) Nu aţi văzut până acum? Înseamnă că nu aţi fost la meciuri, mă scuzaţi. Uitaţi-vă pe liste, din toamnă, câţi au fost acolo. Scuzaţi-mă, e prea mult. Jucăm cu 2006, fundaş dreapta. Nu avem doar un junior în teren. Am jucat cu UTA, cu 2006, 2004, 2003…e o întrebare, scuză-mă. Uită-te la listă, la toate meciurile. Le vedeţi, după, fiecare cum joacă…la Cluj am jucat cu trei juniori în teren. Ce facem? Câţi să punem…scuzaţi-mă, e prea mult! Fiecare trebuie să dea puţin mai mult, începând de la mine, eu sunt primul răspunzător, toţi trebuie să ne asumăm, nu trecem cu vederea. Trebuie să fim alţii”, a declarat Gică Hagi, la conferinţa de presă. Reclamă

Reclamă

Totodată, Hagi a vorbit şi despre duelul cu Mutu. Acesta a transmis că şi-a băgat jucătorii în şedinţă, după eşecul cu CFR Cluj.

„După meciul cu CFR, e clar că s-a văzut un lucru important, anul acesta nu am avut puterea să ajungem în play-off. După meci, am avut în club discuţii cu fiecare, să uităm ce a fost în spate, tot ce contează e în faţa noastră, am făcut şedinţe, am vorbit, ne-am antrenat bine şi sperăm că de acum încolo ne vom atinge obiectivele, Cupa României, şi locurile 7-8, să fim acolo sus. Pentru asta e nevoie de o schimbare, să luăm cât mai puţine goluri şi să marcăm cât mai multe. Să jucăm fotbalul nostru. Avem curaj, sperăm să ne îndeplim obiectivul.

Mă repet, fiecare meci e important, şi acesta este, sunt 3 puncte în joc. Adversarul e în formă, dar sperăm să câştigăm. (Duel între dvs şi Adi Mutu) Da, suntem antrenori, dar joacă Petrolul cu Farul, noi suntem doar antrenori, atât, cluburile sunt cele care joacă”, a mai spus Gică Hagi.