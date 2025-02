Gică Popescu, urare specială în ziua în care Gică Hagi împlineşte 60 de ani: "Mereu împreună, fără teamă de adversari!" - Antena Sport

Gică Popescu a avut o urare specială pentru Gică Hagi, în ziua în care „Regele” împlineşte 60 de ani. Fostul fundaş al Generaţiei de Aur îl sărbătoreşte pe cel mai bun marcator din istoria naţionalei României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Baciul” a fost coechipier cu Hagi la Steaua, Barcelona, Galatasaray şi la reprezentativa tricoloră. Acum, cei doi colaborează împreună la Farul.

Gică Popescu, urare specială pentru Gică Hagi. „Regele” împlineşte 60 de ani

„60 de ani… 6 x 10. Numărul meu și numărul tău de la echipa națională.

Gică, ne știm de mai mult de jumătate din viață, timp în care am fost coechipieri la 4 echipe. Am crescut, am luptat și am reușit; mereu „umăr la umăr”, împreună, fără teamă de adversari.

Să continuăm la fel și să ne mai creăm multe amintiri spectaculoase. La mulți ani, Gheorghe Hagi! #Hagi60 Generația de Aur #Romania„, a fost urarea lui Gică Popescu.