Helmut Duckadam a reacţionat, după atacul lui Ciprian Tătăruşanu: "Tot ce a zis e adevărat! Critici acide!" - Antena Sport

Helmut Duckadam a reacţionat, după atacul lui Ciprian Tătăruşanu Helmut Duckadam, în timpul unui interviu/ AntenaSport Helmut Duckadam a reacţionat la scurt timp după atacul lui Ciprian Tătăruşanu, la adresa sa. „Eroul de la Sevilla” a recunoscut că nu a avut o relaţie bună cu fostul portar de la FCSB. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ciprian Tătăruşanu a avut o reacţie acidă la adresa lui Helmut Duckadam. Acesta a transmis că nu a fost niciodată ajutat cu un sfat de „Eroul de la Sevilla”, în perioada în care apăra la FCSB. Helmut Duckadam a reacţionat, după atacul lui Ciprian Tătăruşanu Ciprian Tătăruşanu a mai dezvăluit că Helmut Duckadam îl criticat de fiecare dată când avea ocazia, lucru care nu i se părea normal. După aceste dezvăluiri, a venit şi replica lui Helmut Duckadam. „Eroul de la Sevilla” a transmis că tot ceea ce a spus Ciprian Tătăruşanu este adevărat. Duckadam a recunoscut că îl susţinea pe Zapata, concurentul pe post al lui Ciprian Tătăruşanu, şi îşi dorea ca „Tătă” să facă mai multe pentru FCSB, ţinând cont de suma pentru care a fost transferat. 1,5 milioane de euro a plătit Gigi Becali, în 2009, pentru a-l aduce la FCSB pe Tătăruşanu, de la Gloria Bistriţa. Reclamă

Reclamă

„Tot ce a zis el e adevărat. Și ce a zis el, și ce am zis eu. Eu nu l-am criticat. În perioada în care nici nu eram la Steaua, l-am lăudat pe Zapata, care era concurent cu el, când a venit de la Bistrița. Am zis eu, în perioada aceea, că trebuia să facă mai multe, pentru suma pentru care a fost transferat, atâta tot. În rest, tot ce a declarat el și ce am declarat eu este adevărat. Probabil că au fost critici acide, dacă asta a zis. Nu vreau să fac un subiect din asta”, a declarat Helmut Duckadam, conform prosport.ro.

Ciprian Tătăruşanu l-a făcut praf pe Helmut Duckadam

Ciprian Tătăruşanu l-a făcut praf pe Helmut Duckadam. Fostul portar de la FCSB a spus că „Eroul de la Sevilla”, pe vremea când era preşedintele clubului, nu i-a dat niciodată un sfat pozitiv.

Mai mult, Tătăruşanu a fost deranjat de faptul că Duckadam nu îi spunea nimic în faţă, dar îl critica dur la TV. Cei doi au avut o relaţie tensionată pe vremea când au colaborat la FCSB.

Reclamă

„Cel mai bun exemplu e Duckadam, care, deși a fost președintele Stelei atâția ani, nu mi-a dat niciun sfat pozitiv. Venea la antrenamente, ne-am văzut de multe ori, dar niciodată nu m-a oprit să-mi dea un sfat! Însă imediat cum a avut ocazia, m-a criticat dur în public, și au fost critici destul de acide. Și văd că se întâmplă asta cu toți portarii care evoluează la Steaua. Nu am încercat să vorbesc cu el, mi s-a părut că nu e normal ce face și am evitat să-i cer explicații”, a spus Ciprian Tătăruşanu la gsp.ro.

Reclamă