"A venit timpul" Ce a scris L'Equipe după ce Real Madrid a anunţat oficial transferul lui Kylian Mbappe! - Antena Sport

„Campionii europeni își întăresc echipa cu un star mondial, care a avut cel mai bun sezon cu PSG (44 de goluri) și a fost cel mai bun marcator din ultimele șase campionate franceze.

Kylian Mbappé (Paris, Franța; 20/12/1998) este noul jucător al lui Real Madrid. La campioana Europei sosește un star mondial, care la 25 de ani tocmai a avut cel mai bun sezon privind numărul de goluri la Paris Saint-Germain (44 de goluri) și a fost cel mai bun marcator al campionatului francez pentru al șaselea sezon consecutiv (27 de goluri).

Echipa noastră se întărește cu un atacant spectaculos, căpitanul echipei naționale a Franței, cu care a câștigat Cupa Mondială în 2018 și Liga Națiunilor în 2021, unde a marcat golul victoriei. La Cupa Mondială din 2022 din Qatar, Mbappé a câștigat Gheata de Aur cu 8 goluri și, după hat-trick-ul din finală, a devenit cel mai bun marcator all-time în finalele Cupei Mondiale (4)”, l-a prezentat Real Madrid pe site-ul oficial.

Ce salariu va avea Kylian Mbappe la Real Madrid şi pe ce poziţie se va afla în topul celor mai bine plătiţi din La Liga!

Fabrizio Romano a anunţat înainte de comunicatul oficial al lui Real Madrid transferul lui Mbappe. Iată ce salariu va avea Kylian Mbappe la Real Madrid.

Mbappe nu va fi cel mai bine plătit din LaLiga. El va ocupa poziţia a doua în topul jucătorilor cel mai bine plătiţi din campionatul Spaniei.

Mbappe va avea un salariu de 15 milioane de euro pe an, informează AS.com. Jucătorul cel mai bine plătit din La Liga va rămâne olandezul Frenkie de Jong. Mijlocaşul de la FC Barcelona are un salariu de 18 milioane de euro pe an.

Pe locul 3 în acest top se va afla, după transferul lui Kylian Mbappe la Real Madrid, Robert Lewandowski. Acesta are la FC Barcelona un salariu de 13 milioane de euro pe an.