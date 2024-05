PSG a câştigat Cupa Franţei! Kylian Mbappe a cucerit un trofeu la ultimul său meci pentru parizieni, LIVE în AntenaPLAY - Antena Sport

PSG a câştigat Cupa Franţei! Kylian Mbappe a cucerit un trofeu la ultimul său meci pentru parizieni, LIVE în AntenaPLAY Captura AntenaPLAY PSG a câştigat Cupa Franţei! Finala Cupei Franței, Lyon – PSG 1-2, a fost LIVE VIDEO în AntenaPLAY. A fost meciul de adio al lui Kylian Mbappe, care și-a anunțat deja plecarea de la campioana din Ligue 1. Mbappe s-a despărţit de PSG cu un nou trofeu cucerit. Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, le-a înmânat trofeul celor de la PSG. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ OL se calificase în finala Cupei după ce a trecut, în semifinale, de Valenciennes, cu scorul de 3-0. De cealaltă parte, PSG și-a obținut biletul pentru marea finală după ce a trecut de Rennes, cu scorul de 1-0. Meciurile din Cupa Franței au fost LIVE în AntenaPLAY. PSG a câştigat Cupa Franţei! Kylian Mbappe a cucerit un trofeu la ultimul său meci pentru parizieni, LIVE în AntenaPLAY UPDATE: PSG a primit trofeul după ce a câştigat Cupa Franţei! Kylian Mbappe a primit medalia şi a sărbătorit alături de colegi Min. 90+4: Fluier final! PSG a învins-o cu 2-1 pe Olympique Lyon şi a câştigat Cupa Franţei! Min. 85: Mbappe, foarte aproape să marcheze la ultimul său meci pentru PSG! Şutul său foarte periculos a fost deviat de un adversar Reclamă

Min. 66: Ocazie monumentală ratată de Dembele! Extrema lui PSG a şutat în portarul Perri din doar câţiva metri!

Min. 61: Ocazie mare ratată de Hakimi! Dembele îi pasase foarte bine lui Hakimi. Şutul fundaşului dreapta al lui PSG a fost apărat de Lucas Perri

Min. 55: Lyon – PSG 1-2! O’Brien a marcat cu o lovitură de cap perfectă, după un corner

Min. 34: Lyon – PSG 0-2! Ruiz a majorat diferenţa de pe tabela de marcaj. Min. 23: Lyon – PSG 0-2! Ousmane Dembele a reuşit să deschidă scorul, cu o lovitură de cap, din pasa lui Nuno Mendes. Min. 20: Ocazie PSG! Şutul de la marginea careului al lui Kylian Mbappe a fost respins de Lucas Perri. Min. 4: Ocazie uriaşă pentru PSG! Barcola a fost aproape să deschidă scorul, însă şutul său a fost reţinut in extremis de portarul lui Lyon. Min. 1: A început meciul! Echipele de start: Lyon: Lucas Perri – Clinton Mata, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico – Caqueret, Matic, olisso – Cherki, Lacazette, Benhrama.

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mandes – Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembele, Mbappe, Barcola

În ultimul sezon cu Kylian Mbappe în lot, echipa lui Luis Enrique a câștigat titlul în Franța cu 76 de puncte, la 9 lungimi de locul al 2-lea, care a fost ocupat de AS Monaco.

De cealaltă parte, Lyon a avut un start dezastruos de campionat, însă a reușit să termine sezonul pe poziția a 6-a, cu 53 de puncte.

Ultima întâlnire directă dintre cele două formații a avut loc în luna aprilie a acestui an. La momentul respectiv, PSG se impunea, pe teren propriu, cu scorul de 4-1..

Kylian Mbappe va fi titular în finala Cupei Franței cu Olympique Lyon, LIVE în AntenaPLAY

Meciul „de adio” al lui Kylian Mbappe va fi LIVE în AntenaPLAY, sâmbătă, de la ora 22:00. Se anunță spectacol total pe Stade Pierre-Mauroy, arena pe care va avea loc marea finală a Cupei Franței.

„Bineînţeles!”, a răspuns Luis Enrique când a fost întrebat despre prezenţa lui Mbappe în primul 11 al lui PSG, notează agerpres.ro.

Atacantul vedetă al lui PSG şi-a anunţat deja plecarea de la clubul din capitala Franţei.

Chiar dacă Mbappe nu a dezvăluit viitoarea destinaţie, presa spaniolă afirmă de câteva luni că Mbappe şi Real Madrid au semnat un acord ce prevede că jucătorul francez se va alătura clubului din La Liga pe 1 iulie.

El şi-a oficializat recent plecarea de la Paris Saint-Germain la finalul sezonului, după ce a jucat şapte ani la acest club.

