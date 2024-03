"Este sold-out" Mihai Stoica a transmis câţi suporteri ai FCSB-ului vor fi în tribune la derby-ul cu Rapid! - Antena Sport

Reclamă

Ni s-a trimis o schiţă cu o zonă tampon, mult prea mare faţă de cea obişnuită pentru meciurile astea, şi erau 5.400 de locuri. Am zis: ‘De ce daţi toată peluza dacă sunt doar 5.400?’. După am înţeles care a fost explicaţia: ‘Întâi să se epuizeze aceste bilete, apoi se deschid sectoarele adiacente’. Este sold-out peluza noastră!

„Dacă suporterii noştri vor reciprocitate, vor face asta”

Până la urmă vor fi 8.600 de suporteri de-ai noştri în peluze. Ce se vor mai strecura în alte zone vor fi oameni care nu vor avea însemne.

(n.r.- De unde au pornit divergenţele între suporteri?) La primul meci în Giuleşti, anul trecut, cei de la Rapid au spus că ne vor da toată peluza şi reciproc. Ai noştri au pregătit coregrafia pe toată peluza, după care am înţeles că nu ştiu cine a decis ca în loc de toată peluza să fie doar 600 de locuri. Normal că suporterilor noştri le-a picat foarte rău şi au spus: ‘Bine, 5 la sută ne-aţi dat, cinci la sută va dăm!’.

Rapid a venit cu propunerea să dea peluza întreagă şi reciproc. Ce se va disputa în play-off rămâne de stabilit între liderii suporterilor. Noi nu decidem peste capul suporterilor noştri. Dacă ei vor reciprocitate, vor face asta. Noi facem exact ce spun ei.

Nu putem să le spunem: ‘Voi faceţi asta, noi facem altceva!’, pentru că vor spune să venim să cântăm noi în peluză, ceea ce nu se poate”, a spus Mihai Stoica pentru orangesport.ro.

Mihai Stoica a „încins" derby-ul cu o postare ironică la adresa conducerii Rapidului, iar Daniel Niculae a reacţionat! Mihai Stoica a „încins" derby-ul cu o postare ironică la adresa conducerii Rapidului. Oficialul „roş-albaştrilor" a dat de înţeles că Rapid nu a pus la dispoziţie fanilor FCSB-ului o peluză întreagă. Daniel Niculae susţinea, în exclusivitate pentru AntenaSport, că Rapidul le-a oferit într-adevăr o peluză întreagă „roş-albaştrilor". „Peluza de pe Arena Națională are 12.815 locuri. Nouă ne-au fost repartizate 5.400, adică TOATĂ peluza. Sau… 42%", scria Mihai Stoica pe Facebook. Daniel Niculae, pentru AntenaSport: „Le-am oferit o peluză, să fie spectacol" Preşedintele Rapidului, Daniel Niculae, susţine că Rapidul le-a oferit întreaga peluză. „(n.r: Aţi luat decizia de a juca pe Arena Naţională, ne poţi explica de ce?) Toţi suporterii rapidişti îşi pun această întrebare. Sunt păreri pro şi contra. Nu a fost o decizie uşoară de a se juca pe Arena Naţională. Sunt păreri pro şi contra. Ştim foarte bine că Giuleştiul este casa noastră, însă cererea a fost una imensă de bilete. Cu siguranţă se va juca cu casa închisă.

Sunt plusuri şi minusuri. Ne-am gândit la toate variantele. Am vorbit şi cu Liviu (n.r: Liviu Ungurean, Bocciu, liderul galeriei Rapidului). Am luat decizia să jucăm acolo, vom vedea ce se va întâmpla la următorul derby şi unde se va juca. Important e ca noi să fim gazde ospitaliere. Le-am oferit o peluză, să fie spectacol.

Emoţii sunt la fiecare meci. Bine, e diferit când e vorba de un derby, fie că e vorba de Steaua (n.r.: FCSB), de Dinamo sau de Craiova. Trebuie să pregătim foarte bine meciul, să intrăm încrezători pe teren şi să reuşim să câştigăm ca să menţinem acolo în luptă până la finalul play-off-ului.

„Vor veni stelişti, vor pleca rapidişti” Reacţie fabuloasă a lui Daniel Niculae

Vor veni stelişti, vor pleca rapidişti pentru că vor admira spectacolul făcut de fanii noştri de la Peluza 1 şi Tribuna a 2-a. Nu cred că vor veni foarte mulţi stelişti pentru că e o cerere uriaşă din partea fanilor noştri.

Este un meci foarte-foarte important, dar nu e un meci decisiv. Trebuie să luptăm până la capăt, se înjumătăţesc punctele, sunt echipe foarte bune în play-off, care pot încurca pe oricine.

Dacă am fi reuşit, şi cu siguranţă am fi meritat, să câştigăm la Craiova, dacă am fi primit acele două lovituri de la 11 metri, am fi fost mult mai aproape de FCSB şi la o distanţă mai confortabilă de CFR Cluj”, a declarat Daniel Niculae în exclusivitate pentru AntenaSport.

