Xavi a anunţat plecarea de la Barcelona! "Ca fan, cred că e momentul să plec în iunie" - Antena Sport

Am vorbit azi cu conducerea clubului şi i-am anunţat că voi pleca pe 30 iunie. Azi am făcut greşeli, dar am avut şi un penalty neacordat. Chiar şi al patrulea arbitru mi-a spus că a fost penalty”, a spus Xavi, citat de Fabrizio Romano.

Barcelona – Villarreal 3-5

Barcelona – Villarreal 3-5 a fost încă un meci de coşmar pentru Xavi, în La Liga. Catalanii au pierdut incredibil meciul de pe Stadion Estadi Olímpic, după ce revenise senzaţional.

„Submarinul galben” a condus cu 2-0, după golurile marcate de Moreno şi Akhomach. Barcelona a revenit în numai 11 minute, după reuşitele lui Gundogan, Pedri şi autogolul lui Bailly.

Barcelona părea că se îndreaptă spre victorie, dar a urmat o perioadă de coşmar: Guedes a egalat în minutul 84, Sorloth i-a adus pe oaspeţi în avantaj în minutul 90+9, iar Morales a stabilit scorul final, în minutul 90+12.

Echipa lui Xavi a ajuns la 16 goluri încasate în ultimele 13 zile, timp în care a pierdut şi două trofee, după 1-4 cu Real Madrid în finala Supercupei şi 2-4 cu Bilbao, în Cupa Regelui. Victoriile au venit cu Betis, 4-2 şi cu Salamanca, 3-1, în Cupa Spaniei. După primele 21 de etape, Barcelona este la 10 puncte distanţă de liderul Real Madrid şi la 8 lungimi de echipa de pe locul secund, Girona.

