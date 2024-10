"A arătat teribil" Reacţia lui Cornel Dinu după ce Dinamo a fost învinsă cu 2-0 de FCSB, în "Derby de România"! - Antena Sport

Reacţia lui Cornel Dinu după ce Dinamo a fost învinsă cu 2-0 de FCSB Cornel Dinu, pe stadion / Hepta A venit şi reacţia lui Cornel Dinu după ce Dinamo a fost învinsă cu 2-0 de FCSB. „Procurorul” a criticat atitudinea „câinilor”. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dinamo a tras un singur şut pe poartă în derby-ul cu FCSB, în prelungirile partidei, prin Abdallah. Scorul era atunci deja 2-0 pentru FCSB. „A arătat teribil” Reacţia lui Cornel Dinu după ce Dinamo a fost învinsă cu 2-0 de FCSB, în „Derby de România”! „Dinamo a arătat teribil de paşnic pentru un derby. Este o partidă de tradiţie. Diferenţă totală de atitudine şi mentalitate între cele două echipe. FCSB a abordat inteligent partida, cred eu. Nu vreau să discut ale cui sunt meritele. De la atitudine a plecat totul. FCSB a reuşit să facă pressing pe tot terenul. Pe astfel de condiţii, dinamoviştii nu s-au putut descurca. O singură ocazie importantă (n.r: în prima repriză), când scapă Politic, încearcă să centreze în zona centrală pe Selmani, dar apare Târnovanu şi apără mingea. Cîrjan şi Politic s-au descurcat cât erau liberi. Aseară erau doi anonimi. Per total, echipa a fost anonimă”, a declarat Cornel Dinu, pentru fanatik.ro, după Dinamo – FCSB 0-2. Reclamă

Reclamă

Peluza Cătălin Hîldan, mesaj clar pentru conducerea „câinilor”, după Dinamo – FCSB 0-2!

Peluza Cătălin Hîldan a transmis un mesaj clar pentru conducerea „câinilor”, după Dinamo – FCSB 0-2! Membrii Peluzei Cătălin Hîldan au scris, într-un mesaj publicat pe contul de Facebook, că cei care conduc clubul din Ştefan cel Mare trebuie să ţină pasul cu fanii dinamovişti.

Dinamo a înregistrat un record de asistenţă la derby-ul cu FCSB. 45.469 de spectatori au fost în tribune pe Arena Naţională, la derby-ul dintre Dinamo şi FCSB. Precedentul record de asistenţă la un meci disputat acasă de „câini” era de 43.789 de fani. A fost înregistrat tot la un meci Dinamo – FCSB, din 2013.

„Felicitări celor care au umplut Arena Națională!

Reclamă

Este evident că drumul va fi lung pentru a reveni în elită. Să apreciem efortul celor care au făcut sute de kilometri pentru a fi alături de echipă. Dinamo, cu noi alături, nu are cum să nu se ridice. Poate conducerea vede ce nu merge și remediază. Cu asemenea suporteri, nu poți să nu ții pasul. Sunt sute de suporteri care poate abia acum ajung acasă. E luni”, a scris Peluza Cătălin Hîldan, pe Facebook. Derby-ul Dinamo – FCSB 0-2 a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro duminică, de la ora 21:00. Daniel Bîrligea a marcat în minutul 26 un eurogol, din foarfecă. Musi a înscris şi el în prelungiri. Roş-albaştrii au depăşit-o cu această victorie în clasament pe Dinamo. FCSB a urcat pe locul 6, cu 19 puncte, în timp ce Dinamo a coborât pe 7, cu 18 puncte. Roş-albaştrii au şi un meci mai puţin disputat faţă de marea rivală. Dinamo a tras singurul şut pe poartă în derby-ul cu FCSB în prelungiri, prin Abdallah, care a fost introdus în teren de Zeljko Kopic în repriza secundă. Cătălin Cîrjan, declaraţii tari după Dinamo – FCSB 0-2 Cătălin Cîrjan a avut o serie de declaraţii tari, după Dinamo – FCSB 0-2, meci pierdut de alb-roşii în faţa a 45.000 de fani prezenţi pe Arena Naţională. Fostul jucător al Rapidului susţine că echipa nu a respectat tactica stabilită la pauza derby-ului.

„Dezamăgitor. Ne doream mult mai mult, ne-am pregătit bine, am vorbit mult despre acest derby. Am început bine, dacă înscriam, jocul era altul. Ei au marcat din nimic, după care noi am făcut un joc slab în a doua repriză, nu ne-am mai creat ocazii.

La pauză vorbim că mergem peste adversar, că nu ne retragem… o să vorbim cu mister și o să facem o analiză. Ne-am simțit foarte bine, jucăm fotbal pentru astfel de meciuri, au fost incredibili. Le mulțumim fanilor că au venit, dar ne pare rău că nu i-am bucurat”, a spus Cîrjan, la finalul meciului.

Cîrjan a fost înlocuit de Kopic în minutul 75 al derby-ului cu FCSB. Andrei Mărginean a intrat pe teren în locul lui. Fanii dinamovişti îşi puneau mari speranţe în Cătălin Cîrjan la derby-ul cu marea rivală, dar Cîrjan nu a avut mari realizări la partida cu FCSB. Sofascore.ro l-a notat cu 6.8 pe Cîrjan pentru evoluţia lui din derby.

Reclamă