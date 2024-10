Peluza Cătălin Hîldan, mesaj clar pentru conducerea "câinilor", după Dinamo - FCSB 0-2! - Antena Sport

Dinamo a tras singurul şut pe poartă în derby-ul cu FCSB în prelungiri, prin Abdallah, care a fost introdus în teren de Zeljko Kopic în repriza secundă.

Cătălin Cîrjan, declaraţii tari după Dinamo – FCSB 0-2

Cătălin Cîrjan a avut o serie de declaraţii tari, după Dinamo – FCSB 0-2, meci pierdut de alb-roşii în faţa a 45.000 de fani prezenţi pe Arena Naţională. Fostul jucător al Rapidului susţine că echipa nu a respectat tactica stabilită la pauza derby-ului.

„Dezamăgitor. Ne doream mult mai mult, ne-am pregătit bine, am vorbit mult despre acest derby. Am început bine, dacă înscriam, jocul era altul. Ei au marcat din nimic, după care noi am făcut un joc slab în a doua repriză, nu ne-am mai creat ocazii.

În prima repriză nu au avut nimic în plus față de noi, dar în a doua au arătat că au experiență și că sunt o echipă bună.

La pauză vorbim că mergem peste adversar, că nu ne retragem… o să vorbim cu mister și o să facem o analiză. Ne-am simțit foarte bine, jucăm fotbal pentru astfel de meciuri, au fost incredibili. Le mulțumim fanilor că au venit, dar ne pare rău că nu i-am bucurat”, a spus Cîrjan, la finalul meciului.

Cîrjan a fost înlocuit de Kopic în minutul 75 al derby-ului cu FCSB. Andrei Mărginean a intrat pe teren în locul lui. Fanii dinamovişti îşi puneau mari speranţe în Cătălin Cîrjan la derby-ul cu marea rivală, dar Cîrjan nu a avut mari realizări la partida cu FCSB. Sofascore.ro l-a notat cu 6.8 pe Cîrjan pentru evoluţia lui din derby.