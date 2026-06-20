A jucat doar 15 meciuri la Rapid, dar Victor Angelescu nu ia în calcul rezilierea: „Nu cred că e ceva normal”

Împrumutat în a doua parte a sezonului în Portugalia, Antoine Baroan a avut un ghinion teribil, suferind o accidentare devastatoare într-un meci contra celor de la Sporting Lisabona.
Atacantul va reveni la Rapid la finalul lunii iunie, însă Victor Angelescu a transmis clar și răspicat că nu ia în calcul despărțirea de vârful francez în vârstă de 25 de ani.
Victor Angelescu, verdict clar în privința lui Antoine Baroan
Daniel Pancu a început deja pregătirea alături de Rapid, iar sub comanda tehnicianului român va ajunge, abia spre finalul anului și Antoine Baroan, fotbalist accidentat grav în Portugalia, unde a fost împrumutat.
Diagnosticat cu fractură de tibie şi peroneu, fotbalistul mai are de urmat un proces lung de recuperare, iar Victor Angelescu a transmis că nu se ia în calcul despărțirea de acesta.
„Săracul Baroan, e accidentat, mai stă încă jumătate de an. Nu, nu avem cum să negociem reziliere, nu ar fi normal. Ce reziliere? Nu ar accepta-o el şi nu cred e ceva normal. Nu se ştie niciodată, poate dacă ar fi fost apt, Baroan ar fi arătat altfel cu Pancu, poate putea să-l facă să joace altfel.
Sunt jucători accidentaţi, se întâmplă în fotbal, sunt sub contract cu Rapid. Vom vedea în ce formă sunt când vor reveni, Pancu îi va avea la dispoziţie jumătate de an şi vom vedea atunci”, a declarat Victor Angelescu, potrivit primasport.ro.
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