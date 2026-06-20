A jucat doar 15 meciuri la Rapid, dar Victor Angelescu nu ia în calcul rezilierea: „Nu cred că e ceva normal”

Împrumutat în a doua parte a sezonului în Portugalia, Antoine Baroan a avut un ghinion teribil, suferind o accidentare devastatoare într-un meci contra celor de la Sporting Lisabona.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul va reveni la Rapid la finalul lunii iunie, însă Victor Angelescu a transmis clar și răspicat că nu ia în calcul despărțirea de vârful francez în vârstă de 25 de ani.

Victor Angelescu, verdict clar în privința lui Antoine Baroan

Daniel Pancu a început deja pregătirea alături de Rapid, iar sub comanda tehnicianului român va ajunge, abia spre finalul anului și Antoine Baroan, fotbalist accidentat grav în Portugalia, unde a fost împrumutat.

Diagnosticat cu fractură de tibie şi peroneu, fotbalistul mai are de urmat un proces lung de recuperare, iar Victor Angelescu a transmis că nu se ia în calcul despărțirea de acesta.

„Săracul Baroan, e accidentat, mai stă încă jumătate de an. Nu, nu avem cum să negociem reziliere, nu ar fi normal. Ce reziliere? Nu ar accepta-o el şi nu cred e ceva normal. Nu se ştie niciodată, poate dacă ar fi fost apt, Baroan ar fi arătat altfel cu Pancu, poate putea să-l facă să joace altfel.