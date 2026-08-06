Promisiunea lui Dan Petrescu. Unde antrenează după ce a fost ofertat de FCSB: „Mi-a promis”

Dan Petrescu a reuşit să treacă peste problemele de sănătate cu care s-a confruntat în ultima perioadă şi pregăteşte revenirea în fotbal.

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Deja au apărut două posibile destinaţii pentru Petrescu. Este vorba de FCSB şi U Cluj, dar antrenorul încă nu a luat o decizie. Până atunci, Neluţu Varga – patronul de la CFR Cluj – spune că are o promisiune de la Dan Petrescu că în Liga 1 va mai antrena doar CFR Cluj.

”Petrescu la FCSB? Niciodată. Mi-a promis că dacă va antrena din nou în România, doar la CFR vine. Punct!”, a declarat Ioan Varga, citat de Digi Sport.

În ultima perioadă, Dan Petrescu a revenit pe stadioanele din România şi a umărit mai multe meciuri. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale în luna martie 2026, iar recuperarea a fost una de lungă durată.