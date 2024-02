Abdallah a dezvăluit secretul victoriei cu Oţelul: "Am luptat împreună!" Ce le-a arătat Kopic înaintea meciului - Antena Sport

Abdallah a dezvăluit secretul victoriei cu Oţelul. Hakim Abdallah a fost desemnat jucătorul meciului după ce a marcat un gol din penalty în partida cu Oţelul. Abdallah a dezvăluit ce au făcut cu Kopic înaintea partidei cu Oţelul.

Abdallah a spus că importante sunt cele 3 puncte şi că Dinamo trebuie să trateze fiecare meci la victorie pentru a se putea îndeplini obiectivul de a se salva de la retrogradare.

„Am luptat împreună. Este o victorie obținută de echipă. Știam că o să fie un meci greu, diferit de cel de la Constanța. Am făcut foarte mult efort pentru a fi pregătiți de acest meci, am făcut multe şedinţe video.