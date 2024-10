Adevăratul motiv pentru care Neluţu Varga l-a vândut pe Daniel Bîrligea la FCSB: "În această situaţie vin şi banii!" - Antena Sport

Adevăratul motiv pentru care Neluţu Varga a acceptat transferul lui Daniel Bîrligea la FCSB. Cum l-a convins Gigi Becali Daniel Bîrligea, după ce a înscris pentru FCSB / Profimedia S-a aflat care a fost adevăratul motiv pentru care Neluţu Varga l-a vândut pe Daniel Bîrligea la FCSB. Patronul lui CFR Cluj a explicat de ce şi-a vândut golgheterul la marea rivală din lupta pentru câştigarea titlului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gigi Becali a plătit peste 2 milioane de euro în conturile clubului din Gruia, în schimbul atacantului de 24 de ani. Varga afirmă că a avut oferte chiar şi mai mari de la cluburi din Italia şi Portugalia, dar a ales să le refuze pentru a forţa calificarea echipei în grupele Conference League. Adevăratul motiv pentru care Neluţu Varga l-a vândut pe Daniel Bîrligea la FCSB După eliminarea uluitoare suferită în play-off, 0-3 cu Pafos, Neluţu Varga a decis să accepte oferta pe care o avea de la campioana Ligii 1. Hotărârea a luat-o pentru a-i elibera postul lui Louis Munteanu, cel care a fost transferat cu 2.3 milioane de euro de la Fiorentina. „Bîrligea este un foarte bun jucător. Este alt profil față de Louis Munteanu, dar foarte bun. A trebuit să iau o decizie. Nu puteam să țin un jucător luat cu atâția bani pe tușă (n.r. Louis Munteanu). Așa că l-am cedat pe Bîrligea și l-am lăsat să-și facă viitorul. Poate ajunge la o echipă mare. Dacă îl mai țineam, ne-ar fi ajutat, dar asta poate să facă și Louis Munteanu, iar în această situație vin și banii. Reclamă

Pe el am avut cele mai multe oferte, dar nu l-am dat pentru că am vrut să ne calificăm în grupele Conference League și n-am vrut să ruinăm șansele. Am avut o ofertă mult mai mare pentru el decât cea pe care l-am vândut. Dar n-am fost de acord. Vedeam calificarea mai importantă.

Au fost oferte din Italia, Portugalia, Turcia, Rusia. Cea mai mare a fost de la Como. A fost o chestiune de decizie și asumare. Să iei decizia corectă la momentul oportun”, spus Neluțu Varga la prosport.ro.

Louis Munteanu a înscris deja cinci goluri pentru CFR Cluj şi este al treilea cel mai bun marcator din Liga 1, după Mitriţă şi Selmani.

Şi Bîrligea este într-o formă de zile mari la FCSB. Atacantul a marcat în meciurile cu RFS şi PAOK din Europa League, dar şi în victoria la limită cu Gloria Buzău. Mircea Lucescu a explicat de ce nu l-a convocat pe Daniel Bîrligea Selecţionerul a susţinut că Bîrligea trebuie să arate mai mult, atât în campionat, cât şi în cupele europene. Mircea Lucescu a subliniat că Bîrligea, dacă va fi convocat în viitor, va avea nevoie de o perioadă pentru a se adapta la grupul format la naţională. „(n.r. situația lui Bîrligea) Nu înseamnă că un jucător care se transferă de la o echipă la alta trebuie să fie la națională. Sunt meciurile europene, din campionat în care el trebuie să demonstreze că merită să scot un jucător de la națională (n.r. pentru a-i face loc). În meciul cu PAOK, echipa (n.r. FCSB) a jucat foarte mult în apărare, foarte retrasă. Doar faza golului a fost… pentru o fază ca asta nu poți să scoți un jucător pentru a-i da ocazia altuia să joace, deocamdată. Vom vedea, eu am încredere în el, a avut o perioadă în care nu a activat. Nu se poate face o echipă națională cu un jucător care face un meci bun, e greu să ajungă la relații de joc cu ceilalți”, a spus Mircea Lucescu, în exclusivitate pentru AntenaSport. Meciul Lituania – România, din Nations League, este astăzi, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

