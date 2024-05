Adi Popa regretă revenirea la FCSB! Mesajul categoric transmis: "Am cedat presiunii lui Gigi Becali!" - Antena Sport

„(Reporter: Ai discutat cu Pintilii, cu Chiricheș?) Nu am apucat, am vorbit cu câteva persoane de acolo. Nu ține de mine (n.r. dacă FCSB poate reveni în Ghencea), legea e clară. Dacă nu se suprapun date, habar nu am de contract… Pentru fotbalul românesc ar fi bine (n.r. să ajungă FCSB în grupele Champions League), dar e incredibil de greu. Am văzut ce echipe putem întâlni încă din turul doi, echipe cu bugete mari, echipe valoroase, e foarte greu.

E dreptul lor să spună ce vor (n.r. în legătură cu numărul titlurilor câștigate de FCSB), instanța a spus că ar fi primul titlu, mai mult ce pot să spun eu?„, a declarat Adi Popa la sport.ro.