Adrian Mazilu e gata de Premier League: "E cel mai puternic campionat din Europa, e un vis îndeplinit!" - Antena Sport

Adrian Mazilu e gata de Premier League

Mazilu va juca ultimul meci la Farul Adrian Mazilu e gata de Premier League. Mazilu va juca ultimul meci la Farul, iar din ianuarie va ajunge la Brighton. Mazilu spune că transferul în Premier League este un vis împlinit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Mazilu a fost cumpărat în vară de Brighton pentru suma de 3 milioane de euro. Mazilu îşi doreşte să debuteze cât mai rapid în Premier League. Până să ajungă la Brighton, Mazilu mai are de jucat pentru Farul în derby-ul cu Rapid.

Adrian Mazilu e gata de Premier League

„Va fi ultimul meu meci. Sper să intru în teren și să dau tot ce am mai bun. Sper să înscriu. Pentru mine a însemnat un lucru extraordinar, pentru că aici am început fotbalul. Tot ce am învățat a fost de la academie. Trofeele și medaliile le-am avut de aici.