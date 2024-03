Adrian Mititelu şi-a făcut praf jucătorul de la FCU Craiova: "Nesimţire, iresponsabilitate, uimeşte cu declaraţii tâmpite" - Antena Sport

E un figurant în conducere care se intitulează drept bunicul meu și dă în cap jucătorilor tineri. Spune ceva în față, apoi vine în presă și m-a scos pe mine țap ispășitor pentru meciul cu CSU. Vorbim de un meci frumos, s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

Baiaram și Mitriță au dat gol. Tot ei au rezolvat și meciul cu CFR. Eu sunt vinovat și pentru asta?! E greu ca un copil de 21 de ani să ajungă cineva în condițiile astea”, a spus Robert Popa pentru digisport.ro după România U20 – Italia U20 0-0.

Reacţia lui Marcel Puşcaş, după atacul lui Robert Popa

”A spus Popa treaba asta? Dacă a spus de bunicul, așa e, eu îi spun ‘nepoate’ și el ‘bunicul’. În urmă cu un an, când nu a mai venit la echipă 3 săptămâni, am făcut o scrisoare deschis prin care să înțeleagă că trebuie să muncească mai mult.

Nu știu ce înseamnă figurant, dacă e vorba de mine, pot să fiu figurat sau pot să nu fiu figurant. Se pot vorbi multe despre mine, dar că nu am promovat tineri… Asta nu mi se poate reproșa. Sigur, toți avem defecte.

(n.r. Aveți diferenduri cu Popa?) Niciodată, vorbim frumos la antrenamente. I-am mai dat sfaturi, dar cât am putut. Într-adevăr, am spus ceva, după meciul cu CSU (n.r. Universitatea Craiova), că nu era indicată ieșirea din poartă, dar așa i-am reproșat și lui Gurău. Am mai avut discuții și cu Negru, și cu Dragoș Albu.

Mă bucur și de el pentru convocare, este un jucător de bază pentru noi, este și din poziția de under. Ne bazăm pe el. E valabil pentru toți, nu doar pentru Popa. Nu am absolut nimic cu nimeni, cine este mai valoros trebuie să joace”, a reacţionat Marcel Puşcaş pentru sursa citată, după declaraţiile lui Robert Popa.

România U20 – Italia U20 0-0. „Tricolorii”, fără victorie în ultimele 3 meciuri din Elite League

România U20 – Italia U20 0-0 a fost în format LIVE SCORE pe AS.ro. „Tricolorii” întâlnesc liderul grupei din Elite League.