Adrian Mutu a refuzat propunerea conducerii după ce ardelenii au ratat dramatic victoria cu Oţelul! Dezvăluirea lui Cristi Balaj - Antena Sport

A rămas cu jucătorii în autocar, trebuie să strângem rândurile, să fim uniți, să ne uităm bărbătește unul la celălalt și să reparăm sau să nu repetăm ce am greșit. Doar ei pot să schimbe lucrurile și îmi e ciudă pentru că era foarte ușor de gestionat finalul meciului.

S-au făcut foarte multe greșeli până la acordare loviturii de pedeapsă, care are acoperire regulamentară. În primul rând trebuie să vedem ce trebuie să facem noi. Te bucuri când adversarul nu câștigă sau cei cu care te lupți pentru trofee nu câștigă”, a declarat Cristi Balaj pentru fanatik.ro.

Adrian Mutu, discurs sincer după Oţelul – CFR Cluj 2-2: „FCSB are prima şansă la titlu, dar nu stau să mă gândesc la asta acum!”

Adrian Mutu a avut un discurs sincer după Oţelul – CFR Cluj 2-2 şi a recunoscut că FCSB are prima şansă la titlu. Adrian Mutu a fost extrem de supărat după remiza de la Galaţi pentru că echipa sa nu a gestionat cum trebuie finalul meciului. Ardelenii au fost egalaţi în minutul 90+6, iar FCSB se poate distanţa la 12 puncte.

Cu un meci în plus, CFR Cluj este la 9 puncte în spatele celor de la FCSB. În cazul unei victorii cu Voluntari, FCSB poate avea un avans de 12 faţă de trupa lui Mutu.

„Un meci de luptă, aşa cum anticipam. Un meci muncit, plecăm de aici cu un punct. Cred că am pierdut două puncte din lipsa de gestionare a ultimelor două minute. Nu e vorba de ce le-am spus. Când vii pe un teren greu, a fost o primă repriză de luptă. Uşor s-au lungit echipele, am găsit spaţiu şi am început să jucăm. Un gol foarte frumos, l-am şi aplaudat. Lupta e cum era şi înainte.

