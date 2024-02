Adrian Mutu, discurs sincer după Oţelul - CFR Cluj 2-2: "FCSB are prima şansă la titlu, dar nu stau să mă gândesc la asta acum!" - Antena Sport

Adrian Mutu a avut un discurs sincer după Oţelul – CFR Cluj 2-2

Verdict despre lupta la titlu cu FCSB

Adrian Mutu a avut un discurs sincer după Oţelul – CFR Cluj 2-2 şi a recunoscut că FCSB are prima şansă la titlu. Adrian Mutu a fost extrem de supărat după remiza de la Galaţi pentru că echipa sa nu a gestionat cum trebuie finalul meciului. Ardelenii au fost egalaţi în minutul 90+6, iar FCSB se poate distanţa la 12 puncte.

Cu un meci în plus, CFR Cluj este la 9 puncte în spatele celor de la FCSB. În cazul unei victorii cu Voluntari, FCSB poate avea un avans de 12 faţă de trupa lui Mutu.

Adrian Mutu, discurs sincer după Oţelul – CFR Cluj 2-2

„Un meci de luptă, aşa cum anticipam. Un meci muncit, plecăm de aici cu un punct. Cred că am pierdut două puncte din lipsa de gestionare a ultimelor două minute. Nu e vorba de ce le-am spus. Când vii pe un teren greu, a fost o primă repriză de luptă. Uşor s-au lungit echipele, am găsit spaţiu şi am început să jucăm. Un gol foarte frumos, l-am şi aplaudat. Lupta e cum era şi înainte. Ei au prima şansă că au multe puncte avans. Nu stau să mă gândesc la ei, ci la noi, la meciurile noastre. Trebuia gestionat mai bine momentul din prelungiri. Cred că mingea nu trebuia să ajungă în zona lui Muhar. A centrat dintre 3 oameni, aolo trebuia blocată centrarea. Otele e într-o formă bună, păcat că nu am plecat cu 3 puncte de aici. Şi la Constanţa vom avea un meci foarte greu„, a spus Adrian Mutu la digisport.ro.