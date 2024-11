Adrian Mutu ar putea reveni în Liga 1! Echipa pe care nu ar refuza-o "Briliantul": "De ce nu? Asta e cariera noastră" - Antena Sport

Adrian Mutu ar putea reveni în Liga 1, la Hermannstadt! Daniel Niculae ar urma să devină preşedinte la echipa sibiană, iar Mutu a recunoscut că nu ar refuza-o pe Hermannstadt dacă ar fi ofertat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa sibiană este pe locul 15 în Liga 1, poziţie direct retrogradabilă. Formaţia antrenată de Marius Măldărăşanu a obţinut numai 13 puncte în 15 partide disputate.

Adrian Mutu ar putea reveni în Liga 1! Echipa pe care nu ar refuza-o „Briliantul”: „De ce nu? Asta e cariera noastră”

În ultima perioadă, s-a tot vorbit despre posibila demitere a lui Marius Măldărăşanu. Au apărut, la finalul lunii trecute, chiar informaţii că Hermannstadt i-ar fi oferit deja postul lui Adrian Mutu, dar discuţiile s-ar fi oprit la suma de instalare pe care ar fi cerut-o „Briliantul”, 80.000 de euro.

„Nu am vorbit cu cei de la Hermannstadt. Probabil a apărut că ei sunt în discuții cu Daniel Niculae, cu care eu am lucrat foarte bine… probabil de aceea. Nu neg faptul că, dacă acum 2, 3 luni am spus nu… probabil dacă Niculae s-ar duce acolo ceva, ceva se întâmplă în bine.

Atunci aș putea să mă gândesc pentru că, dacă lucrurile se schimbă în bine, de ce nu? Este un risc, dar aceasta este cariera noastră a antrenorilor. Este o echipă care a stat la mijlocul clasamentului, a bătut la ușile play-off-ului. Și la CFR Cluj era riscul pentru că acolo tot timpul trebuie luat campionatul… Dacă te uiți pe partea pozitivă, în cariera de antrenor trebuie să își asumi și astfel de riscuri.