Adrian Mutu l-a sfătuit pe Gigi Becali să transfere un jucător, înainte de Maccabi Tel Aviv - FCSB: "Ar fi un mare plus" - Antena Sport

”Nu prea i-am văzut pe cei de la Maccabi, doar pe ai noştri. Sunt încântat de cum ne-am prezentat. Am avut o ocazie la trei minute. Am profitat că nu sunt pregătiţi de 90 de minute, trebuie să recunoaştem, că aveam o altă abordare, dar am pus presiune formidabilă la 1-1.

Sunt încântat şi e o mărturie că echipa asta poate în Europa. Aveam dubii, da, mari. Creţu are 35 de ani, dar nu are experienţă în Europa. Ngezana nu jucase în Europa, deloc, în cupele europene. Lixandru, care era la debut în Europa, Popa, la debut în Europa, la 29 de ani, el nu-şi găseşte cadenţa pentru echipa asta, dar cu nişte adversari valoroşi…

Olaru, Ştefănescu erau certitudini. Am stat cu tot stafful şi ne-am uitat la meci, am avut multe ocazii şi situaţii. 1-1 e mai bun decât 0-0 acum, că am arătat forţă la 1-0 pentru ei, când puteam claca. O să arătăm mai bine, că e altă concentrare. Avem o şansă foarte mare să ne calificăm. Noi plecăm de luni în Ungaria, cu Galaţi (n.r. Oţelul) mulţi nu vor fi pe bancă. Unii n-o să stea nici pe bancă, alţii o să joace doar o repriză. Vorbim despre cei 11 care încep meciul de la Budapesta”, a spus Mihai Stoica la primasport.ro.