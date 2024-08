Albion Rrahmani pleacă de la Rapid! Dan Şucu a dat lovitura şi încasează o sumă uriaşă! Echipa la care va juca kosovarul - Antena Sport

În acest sezon, Albion Rrahmani a bifat trei meciuri la Rapid, fiind accidentat pentru partidele cu Petrolul şi Sepsi. Atacantul a reuşit să marcheze un gol în duelul cu CFR Cluj, şi a oferit o pasă decisivă în prima etapă, cu UTA.

Neil Lennon, reacţie fermă despre ultimatumul lui Dan Şucu

Fără victorie pe banca Rapidului, Lennon asigură că postul său nu este în pericol, în cazul unei înfrângeri cu Dinamo. A negat că Dan Şucu i-ar căuta înlocuitor.

„(N.r. Aţi avut discuţii cu conducerea) Am avut o discuţie cred că luni, cu Vio (n.r. Viorel Moldovan) şi Daniel. Am discutat despre ce putem face mai mult, dacă pot ajuta jucătorii mai mult. Am discutat ce trebuie evitat. Sunt lucruri pozitive. Sezonul trecut aveam cinci puncte. Era Bergodi criticat atât cum este Lennon? Avea două înfrângeri şi el. Sunt frustrat şi eu, ca toată lumea. Dar e nevoie de timp, am fost aproape. Jucătorii muncesc mult, dar nu am obţinut o victorie. Ştiu că nu suntem departe.

(N.r. Ce mesaj aţi primit de la conducere, mai au răbdare?) Da, bineînţeles! Nu există niciun ultimatum, am aşteptări mari de la echipă. Vreau să transform această experienţă într-un succes. Rezultatele s-au îmbunătăţit, spre deosebire de sezonul trecut, nu aşa cum ne-am dorit. Dar se vor mai îmbunătăţi. Am văzut că mulţi m-au criticat. Înţeleg că este nerăbdare, dar sunt determinat, sunt un luptător şi voi lupta pentru a face lucrurile cum trebuie„, a mai spus Lennon.