Alex Pop şi-a trasat un obiectiv uriaş la Dinamo: "Ar fi un vis devenit realitate"! Ce a spus despre derby-urile cu FCSB - Antena Sport

Alex Pop, atacantul transferat în acest mercato la Dinamo, a vorbit despre primirea de care a avut parte la clubul din Ştefan cel Mare.

Alex Pop a transmis că aşteaptă cu nerăbdare derby-urile cu FCSB şi că ar fi un vis să cucerească titlul cu Dinamo.

Alex Pop, noi declaraţii după ce a semnat cu Dinamo

„Am venit la un club foarte mare. Am simţit asta încă din prima zi de la venirea mea. Am fost primit senzaţional de către toată lumea din club, atât de către jucători, cât şi de staff, de conducere.

În special de suporteri, foarte multă lume mi-a scris, mi-a dat mesaje şi pe această cale le mulţumesc pentru încrederea acordată şi sper din suflet să le răsplătesc încrederea prin realizări pe teren.

Am primit mii de mesaje în care lumea îmi spunea că mă aşteaptă, că are încredere în mine. M-a bucurat foarte mult şi mi-a dat un boost de motivaţie şi de energie să muncesc şi să îmbrac cu bucurie acest club.