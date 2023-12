Alexandru Mitriță a tras un semnal de alarmă după egalul cu UTA: „Nu am învățat nimic! Trebuie să facem puncte după vacanță” - Antena Sport

Alexandru Mitriță a tras un semnal de alarmă după egalul cu UTA: „Nu am învățat nimic! Trebuie să facem puncte după vacanță”

„Am făcut iarăși cadou două goluri, apoi am dominat meciuri. Nu știu ce s-a întâmplat la început. Au fost două greșeli, au venit foarte repede golurile. Din păcate nu am învățat nimic din meciul trecut. Trebuia să intrăm pe teren, să schimbăm meciul, dar din păcate am pierdut două puncte foarte importante.

Dacă continuăm să pierdem puncte ne vom distanța foarte mult de FCSB. Acum mergem în vacanță, sper ca la următorul meci să jucăm mai bine.

Nu mă gândesc la un transfer. Am venit de 6 luni la Universitatea Craiova, vreau să continui aici.

Trebuie să obținem cât mai multe puncte după vacanță. Am făcut și meciuri bune. Când pierdem puncte. Trebuie să fac o treabă bună la echipa de club, apoi mă voi gândi și la națională”, a spus, potrivit digisport.ro.

UTA Arad – Universitatea Craiova 2-2

Arădenii au început jocul într-un mod cu totul neaşteptat meciul de pe Cluj Arena: Micovschi a deschis scorul în minutul 2 şi Raul Silva a înscris în propria poartă în minutul 7, iar UTA conducea cu un 2-0 nesperat, după doar câteva minute de joc. În minutul 40 Marcelo Freitas a marcat din afara careului, dar golul a fost anulat pentru un ofsaid şi, în loc de 3-0, gazdele vor ajunge să fie egalate, notează news.ro.

Bancu a redus din diferenţă (min. 45+1), apoi portarul arădean Iacob a respins o minge care putea aduce egalarea pentru oaspeţi. După pauză oltenii au primit penalti după un fault comis, în careu, asupra lui Căpăţână (min. 52), însă Kurtic a ratat, trimiţând balonul în bara transversală. Craiova a egalat în minutul 75, când Alexandru Mitriţă a şutat de la distanţă şi balonul a intrat în poarta arădenilor, fiind deviat de Stolnik. Până la final ambele formaţii au căutat golul victoriei, dar meciul s-a terminat la egalitate, 2-2. Universitatea Craiova este pe locul secund în campionat, cu 34 de puncte, la 10 puncte de liderul FCSB. UTA Arad ocupă poziţia a 12-a, cu 24 de puncte.