Alexandru Mitriţă, discurs războinic după Universitatea Craiova - U Cluj 3-0: "Vrem titlul!" Ce a spus despre convocarea la naţională - Antena Sport

Alexandru Mitriţă a fost desemnat omul meciului, după ce a dat două pase de gol în victoria cu Universitatea Cluj, scor 3-0. Mitriţă a spus că îşi doreşte să câştige titlul.

Alexandru Mitriţă a spus că aşteaptă o convocare şi la echipa naţională pentru dubla cu Bosnia şi San Marino.

Alexandru Mitriţă a spus că vrea titlul cu Universitatea Craiova

„S-a văzut pe teren că am jucat inteligent. Ne-am creat ocazii şi important e că am luat cele 3 puncte. Trebuia să ne reparăm după meciul trecut, ne-a motivat şi s-a văzut că suntem o echipă. Pe plan personal, îmi doresc să dau cât mai multe goluri şi pase decisive. Important e să câştige echipa. Am fost afectaţi o zi sau două, de asta este frumos fotbalul, că vine următorul meci peste o săptămâna. Ne dorim să câştigăm titlul, ne dorim să fim după prima etapă pe primul loc. Sunt într-un moment bun, cifrele sunt foarte bune, îmi doresc să fiu convocat la echipa naţională„, a spus Alexandru Mitriţă la digisport.ro.

Universitatea Craiova – U Cluj 3-0. Oltenii au umilit echipa lui Sabău şi au trecut pe primul loc în Liga 1

Universitatea Craiova a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia U Cluj, în prima etapă din playoff-ul Ligii 1.

Portarul Ştefan Lefter a fost eroul clujenilor în Bănie. Goalkeeperul de la „U” a salvat la dubla ocazie Mitriţă – Safira, din minutul 15, apoi Simion i-a dat emoţii celuilalt portar, Laurenţiu Popescu, în minutul 23. Mekvabishvili a deschis scorul în minutul 38, cu un şut din careu, apoi debutantul Macalou a trimis peste poartă, ratând egalarea, în minutul 45.