"Am excelat!" Gică Hagi, euforic după ce Farul a învins-o pe Rapid în Giuleşti! Vrea victoria şi în derby-ul cu FCSB - Antena Sport

Reclamă

„Ştiam că întâlnim cea mai în formă echipă, că joacă bine pe atac rapid. Ne-am apărat foarte bine, iar ofensiv am ştiut să construim, am făcut ce trebuie. E greu să câştigi în Giuleşti, dar felicitări tuturor. Unii au excelat, Rapid chiar era în formă.

Ne-a trecut presiunea, anul trecut am făcut un lucru mare, am ieşit campioni, am avut tot timpul presiune, dar acum nu mai avem nicio presiune. Avem copii talentaţi, trebuie să le dăm minute. Rapid e o echipă foarte bună, a jucat acasă, pasează repede, au combinaţii. Era cea mai în formă echipă. Am făcut unul dintre cele mai bune meciuri în deplasare, să nu uitaţi că am fost şi noi acolo sus anul trecut, avem o experienţă bună. Abia a început play-off-ul.

Reclamă

Dacă batem FCSB-ul, da, ne gândim doar la victorie. Mai multă posesie pentru Farul, mai multă personalitate, îmi doresc mai mult, dar trebuie să avem răbdare.

El trebuie să se gândească la ce avem noi, să se refacă, aleargă foarte mult, face un efort incredibil, dar e bine, nu sunt dubii, îl cunoaştem cu toţii pe Louis, dar mai are multe de învăţat. Cojocaru e talentat, dar n-a avut continuitate, în a se antrena, din antrenamente înveţi.

(N.r. Trimiteţi jucători la naţională) Nu mă interesează, mă bucur o zi şi jumătate, poate încă una, avem două meciuri săptămâna următoare, vom avea două amicale, şi după vom vedea”, a declarat Gică Hagi, la digisport.ro.

Reclamă 4 / 0/3

Louis Munteanu, dublă de senzaţie în Rapid – Farul Louis Munteanu a reuşit o dublă de senzaţie în Rapid – Farul! Atacantul echipei lui Gheorghe Hagi, împrumutat de Fiorentina şi în acest sezon, nu a avut cel mai bun început de an. Cu toate acestea, atacantul de 21 de ani a ieşit la rampă în meciul din Giuleşti. Louis Munteanu a reuşit a doua dublă din acest sezon de Liga 1. El mai marcase două goluri într-o partidă în etapa a 7-a a sezonului regulat, pe terenul celor de la CFR Cluj. Munteanu a ajuns la 7 goluri marcate pentru echipa lui Hagi în acest sezon. Louis Munteanu a deschis scorul în minutul 23, atunci când a primit o pasă superbă de la Grameni. Atacantul lui Gheorghe Hagi a reuşit să facă dubla după o nouă pasă de excepţie, în minutul 56. De data aceasta, el a fost „servit” de debutantul Cojocaru. Golurile marcate de Louis Munteanu au pus capăt unei serii negative a atacantului împrumutat de Fiorentina. În 2024, el marcase un singur gol, în primul meci, cu Universitatea Craiova. De atunci, el a jucat în alte 7 partide, fără să înscrie. Cu toate acestea, el şi-a trecut în cont 2 pase de gol. În total, atacantul lui Gheorghe Hagi are 7 goluri şi 3 pase decisive în 25 de meciuri disputate în tricoul lui Farul în acest sezon de Liga 1. Sezonul trecut, atunci când Farul a ieşit campioană, Munteanu a înscris de 10 ori: 4 goluri în sezonul regulat şi 6 goluri în play-off.

Ar face faţă Florinel Coman în Bundesliga? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...