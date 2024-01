"Am fost un băiat de caracter!" Vali Creţu anunţă că a ajuns la un acord cu Gigi Becali. Vestea momentului la FCSB - Antena Sport

Reclamă

„Da, m-am înțeles cu clubul, pe calea aceasta vreau să-i mulțumesc și patronului pentru șansa acordată pentru că îmi doream din tot sufletul să rămân alături de colegi, am muncit patru ani și jumătate și îmi doream ca acum când suntem mai aproape ca niciodată să câștigăm campionatul să nu plec.

Le mulțumesc celor care au avut încredere în mine, staff-ului, și domnului MM Stoica, el cred că m-a ajutat cel mai mult și îi mulțumesc din tot sufletul, celor care au fost lângă mine și mă bucură și suporterii pentru că am primit atâtea mesaje, mulți antrenori am văzut că au vorbit frumos despre mine, le mulțumesc din tot sufletul meu. Pentru mine contează foarte mult, chiar le mulțumesc tuturor celor care au avut un gând pozitiv asupra mea.

(n.r. – Gigi Becali) Știe că m-am dăruit tot timpul când a apelat la mine, am dat tot ce am avut mai bun și m-am pregătit mereu, am fost un băiat de caracter și când a fost nevoie de mine am dat tot ce a fost mai bun ca să-mi ajut colegii și echipa”, a declarat Valentin Crețu pentru prosport.ro.

Vali Creţu a jucat în 8 meciuri din această ediţie a Ligii 1 şi a oferit o pasă decisivă. A mai intrat în două partide din preliminariile Conference League şi a bifat 225 de minute în Cupa României.

Clauze incredibile din contractul lui Nana Antwi la FCSB

Gigi Becali l-a „betonat” pe Nana Antwi, noul fundaş dreapta al celor de la FCSB. I-a pus o clază de rezilierea de 20.000.000 de euro, de patru ori mai mare decât a lui Florinel Coman, scrie iamsport.ro. Conform sursei citate, contractul lui Nana Antwi de la FCSB mai conţine câteva clauze incredibile, printre care şi asigurarea a două bilete de avion dus-întors până în Ghana. Clauzele din contractul lui Nana Antwi la FCSB: contract pe 5 ani şi jumătate

înţelegerea expiră pe 30 iunie 2029

10.000 de euro salariu lunar în primul an

creştere progresivă a venitului lunar cu 1000 de euro de la sezon la sezon, până când jucătorul ajunge la un salariu de 14.000 de euro lunar

50.000 de euro primă de instalare

20.000.000 de euro clauză de reziliere

15 la sută din suma unui viitor transfer va încasa Antwi, însă după ce se scad cheltuielile clubului cu suma de transfer plătită şi salariul încasat de fotbalist

100.000 de euro bonus de calificare în grupele Champions League

30.000 de euro bonus de calificare în grupele Europa League

15.000 de euro bonus de calificare în grupele Conference League

500 de euro chirie lunară pentru apartament

2 bilete de avion anuale dus-întors până în Ghana 50.000 de euro a plătit Gigi Becali pentru a-l aduce încă din această iarnă pe Antwi.

