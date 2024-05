Andrea Compagno l-a pulverizat pe Mihai Stoica: "Nu ştiu cine este acest personaj!" Afirmaţii explozive ale atacantului italian - Antena Sport

Plecat de la un salariu de 400 de euro pe lună în liga a patra italiană…Eram fericit pentru decizia luată din punct de vedere sportiv și financiar și nu se merita ca un director să apară cu acea declarație să spună ceea ce a zis. Și pentru relația pe care am avut-o tot timpul cu el, dar asta e.

Sunt sigur că nici lui nu i-a plăcut ce a spus. A fost ciudat. Pentru relația pe care am avut-o. Când am devenit tată am primit mesaje de la toți, dar de la el nu. Mi-a părut puțin ciudat. Nu știu cine e acest personaj. Cel cu care am avut relația timp de doi ani sau cel care nu a așteptat nicio zi după ce am plecat pentru a face acea declarație contra mea?! Oricum, tata mi-a spus că în activitatea mea voi da de fel de fel de oameni”, a spus Andrea Compagno la podcastul Templul Sportului.

Andrea Compagno aşteaptă medalia de campion, după ce FCSB a luat titlul în Liga 1. În acest sezon din Liga 1, Andrea Compagno a evoluat în 18 partide şi a marcat de 4 ori. Ajuns în China, el a reuşit să înscrie deja 5 goluri în 6 meciuri.

Compagno şi-a felicitat foştii colegi pentru titlul cucerit după victoria cu Farul şi a declarat că s-ar bucura să primească o medalie de campion. Compagno a mai spus că a decis să plece de la FCSB din cauza lui Gigi Becali:

„Ar fi super, dar nu știu cum funcționează. Am scris foștilor colegi, antrenori, doctori. Sunt foarte fericit, cred că după noiembrie-decembrie am înțeles că o să fim campioni pentru că acest an nu era concurență. Era la nivelul superior, și anul trecut eram foarte buni, dar era o echipă mai bună ca noi, cu un fotbal foarte bun, Farul, dar anul acesta nu cred că a putut să se bată cu FCSB. A dominat din primul minut până în ultimul. Sunt fericit pentru suporteri și pentru tot orașul. Eu sunt în China acum, băieții au făcut totul. Această schimbare pentru mine era obligatorie pentru că toată lumea știe cum a mers situația. A fost un an și jumătate foarte bun pentru mine, era foarte important să schimb pentru că persoana cea mai importantă din clubul FCSB nu mă plăcea pe mine și am zis că nu rămân acolo degeaba, mai bine să schimb”, a declarat Andrea Compagno, potrivit sport.ro.

