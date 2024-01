Andrea Mandorlini a rupt tăcerea după ce a fost dat afară de Neluţu Varga de la CFR Cluj: "Era timpul să ne despărțim!" - Antena Sport

Andrea Mandorlini a rupt tăcerea după ce a fost dat afară de Neluţu Varga de la CFR Cluj

Ce a spus despre Neluţu Varga Andrea Mandorlini a rupt tăcerea după ce a fost dat afară de Neluţu Varga de la CFR Cluj. Antrenorul italian a spus că despărţirea a fost una amiabilă şi că a rămas în relaţii bune cu Neluţu Varga.

În acest mandat, Andrea Mandorlini a fost în 27 de meciuri pe banca formaţiei din Gruia în acest sezon, iar palmaresul este de 11 victorii, 9 rezultate de egalitate şi 7 înfrângeri.

”Aseară am rezolvat târziu. Ne-am luat la revedere foarte calm. Acum o săptămână au ieșit anumite zvonuri, dar nu am fost demis. Am lăsat echipa pe locul doi și uite că am fost și noi primii.