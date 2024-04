"Antrenor nou! Mulți jucători pleacă!" Daniel Pancu, anunț despre revoluția de la Rapid! A vorbit despre planul lui Dan Șucu - Antena Sport

„La toţi jucătorii ar trebui să le pară rău de ce s-a întâmplat pentru că Bergodi n-a fost un om să-i deranjeze. I-am trimis un mesaj din partea echipei şi din partea mea.

(n.r. A venit să-şi ia rămas bun?) Nu, n-a venit. Eu spun că n-a vrut să vină pentru că e mai sentimental. Mi-a transmis să le spun băieţilor că le mulţumeşte, că asta a fost şi să meargă mai departe.

Am un regret că n-am putut să facem mai multe împreună. Şi că Rapidul nu are lot de locul 6 sau locul 5. Rapidul are lot de primele 3 locuri şi de la lotul care se bate la campionat, am ajuns la lotul care se bate la locurile 5-6 momentan. Bine, ne luptăm la locul 2 dacă ne revenim, dar nu cred că suntem o echipă de locurile 5-6”, a spus Cristi Săpunaru, potrivit orangesport.ro.