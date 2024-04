"Nu și-a luat rămas bun!" Cristi Săpunaru, dezvăluiri incredibile despre plecarea lui Cristiano Bergodi de la Rapid! - Antena Sport

„La toţi jucătorii ar trebui să le pară rău de ce s-a întâmplat pentru că Bergodi n-a fost un om să-i deranjeze. I-am trimis un mesaj din partea echipei şi din partea mea.

(n.r. A venit să-şi ia rămas bun?) Nu, n-a venit. Eu spun că n-a vrut să vină pentru că e mai sentimental. Mi-a transmis să le spun băieţilor că le mulţumeşte, că asta a fost şi să meargă mai departe.

Am un regret că n-am putut să facem mai multe împreună. Şi că Rapidul nu are lot de locul 6 sau locul 5. Rapidul are lot de primele 3 locuri şi de la lotul care se bate la campionat, am ajuns la lotul care se bate la locurile 5-6 momentan. Bine, ne luptăm la locul 2 dacă ne revenim, dar nu cred că suntem o echipă de locurile 5-6”, a spus Cristi Săpunaru, potrivit orangesport.ro.

Cea mai dură reacţie, după ce Cristiano Bergodi a fost demis de la Rapid

Vivi Răchită a oferit cea mai dură reacţie, după ce Cristiano Bergodi a fost demis de la Rapid. Acesta l-a sfătuit pe antrenorul italian să se întoarcă acasă, în Peninsulă, pentru a le face loc tehnicienilor tineri.

Cristiano Bergodi a fost demis de la Rapid, după ce echipa a înregistrat patru înfrângeri consecutive în play-off-ul Ligii 1. Până la finalul sezonului, giuleştenii vor fi pregătiţi de Bogdan Lobonţ şi de Adrian Iencsi.

Vivi Răchită nu a avut milă de Cristiano Bergodi, după ce acesta a plecat de la Rapid. Răchită l-a trimis pe fostul antrenor al giuleştenilor în Italia, mărturisind că ar trebui încurajaţi tehnicienii tineri, în România. De asemenea, Vivi Răchită a mai declarat că Marius Şumudică este cea mai bună variantă pentru Rapid, în acest moment, deoarece „Şumi” este un mare fan al echipei de sub Grant. „Să se ducă la el în Italia, are 60 de ani, să lase antrenorii tineri români care sunt destui și care nu au unde să antreneze din cauza antrenorilor străini, care vin în țară și ocupă locuri. O să spună unii că nu sunt antrenori români de valoare. Sunt, dar trebuie ajutați, lăsați să își facă meseria, îndrumați și băgați în circuit. Exact ca la jucătorii români care termină junioratul, media este că 1 din 100 de jucători ajung profesioniști. Ce tragedie, te apuci de fotbal la 7 ani și când ajungi la 18 ani doar 1 din 100 ajunge profesionist. Restul joacă în Liga 2, Liga 3 pe o bicicletă și o roată de bere. Dacă nici acum nu îl pune pe Șumi înseamnă că nu îl va mai pune niciodată. Este o situație rapidistă cu un antrenor crescut și născut în Giulești, care este liber de contract. Au mai fost schimbări de antrenori la Rapid, dar Șumi avea contract cu alte echipe. Acum este liber de contract, este la sfârșitul unui sezon în care poate pregăti sezonul următor”, a declarat Vivi Răchită, conform fanatik.ro. Reclamă

